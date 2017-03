Tempo 85 in der 30er-Zone

artikel-ansicht/dg/0/

Lieber runter vom Gas: Stationärer Blitzer in der Leipziger Straße am Kleistpark - einer von neun in Frankfurt. © Heinz Köhler

Schneller als 30 Stundenkilometer darf in der Kleinen Oderstraße nicht gefahren werden. Aus gutem Grund. Schließlich handelt es sich um eine Nebenstraße in einem Wohngebiet. Regelmäßig lässt das Ordnungsamt deshalb hier mit seinen mobilen Blitzerfahrzeugen die Geschwindigkeit kontrollieren. Ein Autofahrer fiel dabei im vergangenen Jahr besonders negativ auf. Er wurde mit Tempo 85 geblitzt - 55 Stundenkilometer zu schnell. Der, in negativer Hinsicht, Spitzenreiter des Jahres. Neben einem zweimonatigen Fahrverbot gab es dafür auch zwei Punkte und ein Bußgeld von 280 Euro.

Es ist ein Tempoverstoß von 61 635, die 2016 im Stadtgebiet registriert wurden - im Durchschnitt 169 Mal am Tag. 39 721 Verstöße zeichneten die neun stationären Anlagen auf, und damit 3348 mehr als 2015. Sie stehen an der Rosa-Luxemburg-Straße, Kieler Straße, Leipziger Straße, B 112 stadtein- und stadtauswärts, Müllroser Chaussee sowie in Hohenwalde, Markendorf und Booßen. Nicht alle sind gleichzeitig scharf gestellt. Denn es gibt nur fünf Kameras, deren Standorte regelmäßig wechseln. Von außen sichtbar ist dies aufgrund von Blendscheiben nicht. Die beiden mobilen Blitzer der Stadt, die rund zwölf Stunden täglich im Einsatz sind, lösten 23 659 mal aus, 1745 Fälle weniger als 2015. Besonders häufig blitzte es laut Pressestelle der Stadt in der Heilbronner Straße, Karl-Marx-Straße, Leipziger Straße, Heinrich-Hildebrand-Straße und An den Seefichten.

Die Zahl der Verwarn- und Bußgeldverfahren wegen zu schnellen Fahrens sank geringfügig, unter dem Strich nahm die Stadt 957 900 Euro ein. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 61 500 Euro weniger.

Einen regelrechten Einbruch gab es bei den gegen Falschparker eröffneten Verwarngeldverfahren. Klemmten die Kontrolleure des Ordnungsamtes im Jahr 2015 noch 20 198 der gelbfarbenen Strafzettel an die Windschutzscheiben (oder ließen das Fahrzeug umsetzen, was 114 mal vorkam), kam dies 2016 lediglich 13 943 mal vor. Entsprechend geringer fielen auch die Einnahmen aus: Sie sanken von 359 000 Euro auf (bisher gezahlte) 263 200 Euro.

Ein wahrscheinlicher Grund für den Knöllchen-Rückgang: das im Mai erlassene Alkoholverbot im Lennépark. Dessen Einhaltung wird auch von Mitarbeitern des Ordnungsamtes überwacht. In zwei Schichten kontrollieren sie montags bis freitags den Park, sprechen bei Bedarf Platzverweise aus oder fertigen Anzeigen. Bisher mit großem Erfolg. Der Park ist sauberer und sicherer geworden. Zugleich stand der Stadt damit jedoch auch weniger Personal für Kontrollen des ruhenden Verkehrs zur Verfügung.

Kleiner Trost für die Kämmerin: Die Einnahmen aus Parkgebühren stiegen um 9000 Euro auf 280 000 Euro. Und mit dem neuem Parkraumbewirtschaftungskonzept - das mehr gebührenpflichtige Stellflächen in der Stadt vorsieht - dürften es künftig noch ein paar Euro mehr sein.