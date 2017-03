Baum des Jahres gepflanzt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Zur traditionellen Pflanzaktion des CDU-Stadtverbandes am Forsthaus Beerenbusch kamen am Freitagnachmittag große und kleine Helfer. 120 Fichten in drei Arten, die Revierförster Marven Knape von der Forstbaumschule Tempelberg geholt hatte, wurden in den Boden gebracht. Mit Spaten gut gerüstet, ging es zum Auftakt ins Arboretum, das 1989 als Sammlung der jeweiligen Bäume des Jahres angelegt wurde und mittlerweile 27 Arten aufweist. Als Baum des Jahres 2017 ist die Gemeine Fichte gekürt - drei Exemplare wurden gepflanzt. Mehr als 100 weitere Nadelbäume wurden im Wald in den Boden gebracht. "Ob die flachwurzelnde Fichte den Klimawandel überstehen wird, ist ungewiss", sagte Forstchef Thomas Weber.