"Biber" versprechen ein tolles Fest

Erkner (MOZ) Es soll ein tolles Volksfest werden - das 20. Spreetreiben, das der Tauchsportverein am Ostersamstag (15. April) organisiert. Die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren. Davon konnte sich am Donnerstagabend auch Jan Böge, Direktor der Direktion West der Sparkasse Oder-Spree, überzeugen, als er den "Bibern" einen Spendenscheck über 950 Euro überreichte. Das regionale Kreditinstitut würdigt damit nach Böges Worten den ehrenamtlichen Einsatz der rund 15 aktiven Organisatoren, die die längst zum Kult gewordene Spaß-Veranstaltung auf die Beine stellen.

Dabei gehen die Teilnehmer gegen 13 Uhr in Tauchanzügen an der Neu Zittauer Brücke in die Spree und lassen sich bis zur Badestelle am Dämeritzsee treiben - wobei die Strömung bei der Überquerung des Sees nicht mehr hilft. Jede und jeder, der dann doch überfordert ist, wird aus dem Wasser geholt und sicher an Land gebracht, auch schon vor der Spreemündung. Dafür sorgen die Veranstalter mit der Unterstützung vieler zusätzlicher Helfer - von den Feuerwehren aus Erkner, Neu Zittau und Grünheide über die dort angesiedelte Sondereinsatzgruppe Tauchen und das Technische Hilfswerk, wie die "Biber" dankbar betonen.

Ganz wichtig: Der Eintritt zum bunte Familienprogramm, das um 9 Uhr im Strandbad beginnt, ist frei - einschließlich Bootsfahrten und einer gespielten Schatzsuche, für die die "Biber" Darsteller engagiert haben. Erst ab 17 Uhr, wenn das Abendprogramm beginnt, wird ein Eintritt in Höhe von fünf Euro verlangt. Bei Sonnenuntergang soll dann das Osterfeuer entzündet, später ein spektakuläres Feuerwerk abgebrannt werden. Die Party danach geht traditionell bis tief in die Nacht.