Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 24.03.2017

Frankfurt (moz) Einbrüche in Firmen und Autohaus

An der Eisenhüttenstädter Chaussee wurden Container von zwei Firmen aufgebrochen. Aus einem wurde eine Geldkassette mit geringem Bargeldbetrag gestohlen. An der Autobahn gab es einen Einbruch in ein Autohaus. Verschwunden ist nichts.

Dieb zahlt Geldstrafe

Bundespolizisten haben in der Nacht zu Donnerstag einen gesuchten Dieb auf der Autobahn festgenommen. Er war auf dem Weg nach Berlin. Weil der 35-Jährige die geforderten 1000 Euro zahlte, kam er frei.

Der Blitzer steht heute an der Karl-Marx-Straße.

Blitzer