Polizeibericht Schwedt vom 24.03.2017

Schwedt. Gegen mindestens sechs Jugendliche ermittelt die Polizei in Schwedt seit Mittwoch wegen versuchter Brandstiftung, Sachbeschädigung und Diebstahl. Sie waren auf ein unbewohntes Grundstück in der Langen Straße eingedrungen, hatten das Wohnhaus verwüstet und versucht, die Außenfassade des Gebäudes in Brand zu stecken. In den ehemaligen Büro- und Werkstatträumen legten sie ebenfalls Feuer. Außerdem beschädigten sie einen auf dem Areal abgestellten Mercedes.

Promille-Fahrergestoppt

Angermünde. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hatten den Opel Corsa gegen 0.45 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße angehalten. Ein Alkoholtest ergab bei dem 33-jährigen Fahrer einen Wert von 1,37 Promille.

Schlauchboot samt Trailer gestohlen

Templin. Ein Schlauchboot samt Motor auf einem Trailer haben Diebe in Templin gestohlen. Das Gespann, das einen Wert von rund 13 000 Euro hat, hatte in einem Carport gestanden. Aus dem Neuenweg wurde am Donnerstagmorgen ein weiterer Diebstahl gemeldet. Dortverschwanden zwei unter einer Überdachung abgestellte Fahrräder.