Polizeibericht Eberswalde vom 24.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561846/

Biesenthal. Mehrere Wochenendgrundstücke in der Ruhlsdorfer Straße in Biesenthal sind von Einbrechern heimgesucht worden. Bei einem Bungalow gelang es ihnen, ins Innere einzudringen. Sie durchwühlten die Schränke und hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Bei zwei weiteren Bungalows fanden sich zwar ebenfalls Einbruchsspuren, aber keine Hinweise, dass die Täter auch hineingelangten.

Audi Cabrioverschwunden

Bernau. Einen Audi haben Autodiebe in Bernau gestohlen. Das Cabrio war am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz des S-Bahnhofes in der Lenastraße abgestellt worden und am Mittwochnachmittag verschwunden.Laut Polizei liegt der Schaden im fünfstelligen Bereich.

Eindringlingein der Arztpraxis

Eberswalde. Ins Ärztehaus in der Robert-Koch-Straße in Eberswalde ist eingebrochen worden. Das jemand in die Praxis eingedrungen war, hatten Polizisten am Mittwochabend entdeckt. Alle Schränke in der Praxis waren durchwühlt worden. Angaben zur Schadenshöhe und darüber, was gestohlen wurde, gibt es noch nicht.