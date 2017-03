Polizeibericht Strausberg vom 24.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Hönow. Am Donnerstag gegen 4 Uhr stießen auf der Ortsverbindungsstraße Hönow-Trappenfelde ein Fiat und ein Wildschwein zusammen. Während das Wildschwein flüchtete, erlitt die 30-jährige Fahrerin Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Audi gestohlen

Neuenhagen. Am Mittwoch wurde ein weißer Audi A 5 gestohlen. Das Auto mit demamtlichen Kennzeichen MOL PH 119 stand am S-Bahnhof Neuenhagen. Der Wert des Autos wird auf rund 40 000 Euro geschätzt.

Bäume mitgenommen

Fredersdorf-Vogelsdorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch auf das Gelände einer Baumschule vorgedrungen. Dort stahlen sie fünf Bäume. Der Firma entstand ein Schaden von rund 1200 Euro.

37 Fensterscheiben zerkratzt

Strausberg. Einen Schaden von rund 10 000 Euro haben Unbekannte hinterlassen, die am Mittwoch an der Anne-Frank-Schule in der Peter-Göring-Straße insgesamt 37 Scheiben durch das Einkratzen von Schriftzeichen und Zahlen beschädigten.