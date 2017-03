artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (moz) Fürstenberg (GZ) In der Brandenburger Straße in Fürstenberg drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in ein Geschäft ein. Sie entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Der Schaden beträgt mehr als 1 000 Euro.