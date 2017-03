Denecke krönt Premiere mit Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Die Neuruppiner, die eine Kooperation mit dem Zehdenicker Boxring pflegen und bei offiziellen Wettkämpfen unter dessen Flagge antreten, schafften beim Event in Strausberg mehrfach den Sprung aufs Treppchen. Landesmeister darf sich aber nur Max Denecke nennen. Denn der 22-Jährige erkämpfte sich die Krone im Ring. Mit Melissa Koch, Lea Petruschke und Ahmad Rezai, deren Gegner nicht antraten, gab es zwar weitere Titelträger, die sich jedoch, weil kampflos siegreich, "nur" Landesbeste nennen dürfen. Den Titel knapp verpasst haben aus Ruppiner Sicht Nino Rinkau, Tina Heimpold und von Denecke bezwungener Robert Marscheider, die allesamt Platz zwei belegten.

Über insgesamt drei Wochenenden erstreckten sich die Landesmeisterschaften, an denen die Vorrunden- und Finalkämpfe ausgetragen wurden (RA berichtete). Es ist das hochwertigste Turnier im Land Brandenburg. "In der Region gibt es keinen anderen Wettbewerb mit diesem Stellenwert", so Mike Schultz, aus dem Neuruppiner Trainerstab. Deshalb freue er sich auch über die vielen Topleistungen seiner Schützlinge. "Leider durften nicht alle Boxer von uns ihr Können zeigen. Aber alle wären bereit gewesen", hätte Schultz auch die Talente Petruschke, Koch und Rezai gerne im Ring gesehen. Zumal die 15-jährige Koch zuletzt beim Meeting in Spandau ein vielversprechendes Debüt hingelegt und die Zuschauer von den Sitzen gerissen hatte.

"Diesmal durfte ich leider nicht boxen. Meine Gegnerin wurde beim Wiegen für zu leicht befunden", berichtet Melissa Koch. Den Siegerpokal gab es für sie, ohne dass dafür im Ring schwitzen musste. "Das ist schon doof, kampflos Siegerin zu werden." Gerade im Mädchenbereich ist die Gegnerschaft sehr überschaubar.

Max Denecke hingegen konnte sich seinen Landesmeister-Titel im Ring verdienen. Seine Premiere verlief, wie er es sich in den kühnsten Träumen kaum hätte ausmalen können - nämlich "perfekt". Der 1,90 Meter Hüne traf in Strausberg im Männer-A-Bereich auf Robert Marscheider, seinen Sparringspartner beim wöchentlichen Training. In der Schwergewichtsklasse (81 bis 91 Kilogramm) gab es vor Beginn der LM nur drei Boxer. Per Losverfahren war Denecke kampflos ins Finale eingezogen. "Klar, gleich im Finale zu stehen, ist schön. Aber ich will ja boxen", führte diese Entscheidung bei ihm zu einem lachenden und einem weinenden Auge.

Marscheider kämpfte sich vor einer Woche mit einer starken Leistung gegen Khusein Bekhtiev (BC Cottbus) ins Finale. "Da war er richtig gut drauf", blickt Coach Schultz zurück. "Diesmal fehlte ihm die Luft." Schultz sah einen schönen Bruderkampf, so die Bezeichnung, wenn's zum Vereinsduell kommt. "Hintenraus war Robert aber nicht mehr aktiv, lag nur noch in den Seilen. Max hatte mehr Schläge." Folgerichtig gab es den Technischen K.o. in der dritten Runde.

Bei Denecke hatte sich zu diesem Zeitpunkt die große Nervosität, die ihn vor dem Kampf geplagt hatte, bereits gelegt. "Je näher der Kampf rückte, desto ruhiger wurde ich. Ich habe dann einfach versucht, Leistung abzurufen und mein Bestes zu geben."

Da sich die beiden Neuruppiner aus dem Training kennen, musste am Ende der Faktor Kondition den Ausschlag geben. So kam es auch. "Ich hatte ein richtiges gutes Gefühl, hatte viel Puste, war einfach gut drauf", so Denecke. Und in der dritten Runde zählte der Ringrichter den inaktiven Marscheider an. Plötzlich setzte Verwunderung ein. Blondschopf Denecke erklärt: "Wir wollten gerade wieder aufeinander zugehen und weiterboxen, als mir gesagt wurde: Ey, du hast gewonnen. Meinen verwunderten Blick sieht man auch auf dem Video, das wir aufgenommen haben. Ich war perplex. Nach und nach hat bei mir erst die Freude über den Sieg eingesetzt." Erster Kampf, erster Sieg, erster Titel - was für ein Start in die Boxkarriere.

Dabei ist Max Denecke noch gar nicht allzu lange dabei. Vor eineinhalb Jahren begann er mit dem Boxkurs bei Roland Gawlik im Sportcenter. "Ich hatte ein bisschen Erfahrung im Karate gesammelt, wollte jedoch ein intensiveres Training haben." Gawlik, der nach der Neugründung der Sparte Boxen beim MSV Neuruppin zum Trainerstab zählt und vornehmlich die jüngeren Mitglieder trainiert, zog Denecke mit. "Er hat mich quasi mitgeschleppt." Und Gawlik zeigt sich hocherfreut ob des Erfolges seines Schützlings: "Dann habe ich ihn ja bestens vorbereitet", legt er ein Lächeln auf. "Ich freue mich für ihn, und darüber, dass er sich für die kontinuierliche Plackerei belohnt hat."

Im Finale von Strausberg musste Neuruppins erster Titelträger nach langjähriger Abstinenz auf der Boxbühne jedoch ohne seines Trainer Schultz und Gawlik auskommen. "Bei einem Bruderkampf coacht man seine Schützlinge nicht, um unparteiisch zu blieben", erklärt Schultz. Denecke und Marscheider wurden daher von externen Trainern in der Ringecke gepusht.