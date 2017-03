WM-Chance gewahrt: Türkei besiegt schwaches Finnland mit 2:0

artikel-ansicht/dg/0/

Antalya (dpa) Die Türkei hat ihre Chance auf die Teilnahme an der Fußball-WM 2018 in Russland gewahrt. Das Team von Nationaltrainer Fatih Terim gewann in der Qualifikations-Gruppe I gegen das abgeschlagene Finnland mit 2:0 (2:0) und feierte den dritten Sieg in Serie.