Linke fordern Lösung im Busstreit zur Gedenkstätte

Oberhavel (OGA) Die Linken Oberhavels haben am Freitagnachmittag ihren traditionellen "Frühlinksempfang" mit einer Ausstellungseröffnung der "Oranienburger Montagsmaler" in ihrer Geschäftsstelle verknüpft. Es gab aber nicht nur Blumenbilder, Musik und Häppchen, sondern auch politische Inhalte.

Zu Wort kamen der Bürgermeisterkandidat für Oranienburg Enrico Rossius, der Bundestagsabgeordnete Harald Petzold und Stefanie Rose, Kreisvorsitzende der Oberhaveler Linken. Sie setzte sich unter anderem für einen Kita-Elternbeirat in Oberhavel ein, den es allerdings noch nicht gibt. "Leider will der Landkreis davon bislang nichts wissen", so Rose.

Ein anderes Thema war die schlechte Busanbindung vom Bahnhof Oranienburg zur Gedenkstätte. "Ich lade jeden ein, hier mal einen Tag bei uns in der Geschäftsstelle in der Bernauer Straße zu sitzen, um zu sehen, wie viele zu Fuß zur Gedenkstätte laufen", bietet Rose an. "Hier muss es eine Lösung geben." Sie fordert, die Variante, den 824er Bus bis zur Gedenkstätte fahren zu lassen, "ernsthaft zu prüfen".

Die Bilder der Montagsmaler konnten übrigens gekauft werden. Ein Teil des Erlöses geht an das Hospiz Oberhavel.