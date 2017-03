artikel-ansicht/dg/0/

Der deutsche Meister Alexander Nobis wurde diesmal nur Neunter. Der 26 Jahre alte Strausberger hatte beim ersten Weltcup des Jahres im Februar in Los Angeles noch Rang vier belegt. Am Samstag kämpfen die Frauen beim zweiten Weltcup des Jahres um Punkte. Die Weltranglistenerste Lena Schöneborn, die vor einem Monat in Los Angeles gewonnen hatte, ist in Kairo nicht dabei.