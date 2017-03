Glaube an Heimspielerfolg des SV Altlüdersdorf

artikel-ansicht/dg/0/

Altlüdersdorf (GZ) Was ist nur mit dem SV Altlüdersdorf los? Genau das fragen sich in diesen Tagen viele Fußball-Fans aus der Region. Der Oberligist ist die positive Überraschung der Rückrunde. Das Team von Trainer Mike Frank konnte bisher alle seine Spiele in der zweiten Saisonhälfte siegreich gestalten und will am Sonntag gegen Tennis Borussia Berlin nachlegen.

In der Hinrunde lief beim SVA wenig zusammen. Lediglich 14Punkte holte das Team in 14 Partien. Dass es 2017 nun schon zwölf Zähler aus vier Spielen sind, verschafft Altlüdersdorf mächtig Rückenwind. "Wir haben das Selbstbewusstsein, auch gegen TeBe bestehen zu können", sagt Coach Frank.

In jedem der Spiele nach der Winterpause habe die Mannschaft immer mehr Schwung aufgenommen, berichtet Spieler Sven Marten. Warum es plötzlich "richtig gut läuft", hat für die Nummer sieben des SVA mehrere Gründe. Erstens: "Wir sind insgesamt sehr flexibel und beispielsweise im Angriff nicht von einem Spieler der Tore macht abhängig. Dadurch sind wir nicht so berechenbar. Außerdem stehen wir kompakter und verteidigen insgesamt besser", erklärt der Oberliga-Fußballer.

Das hat für Marten zur Folge, "dass wir einfache Fehler kaum noch machen". Dieser entscheidende Punkt kostete die Altlüdersdorfer in der Hinrunde mehrere Zähler. Jeder Patzer seines Teams sei vom Gegner konsequent bestraft worden.

Dass nun die Situation eine völlig andere ist als noch vor einigen Monaten, hängt aber auch damit zusammen, dass die Mannschaft aus Oberhavel noch einmal personell verstärkt wurde. "Die Neuen sind alles Toptypen", betont Sven Marten, und das "sowohl auf als auch neben dem Platz. Wir sind jetzt schon als Team richtig zusammengerückt. In der Hinrunde sind wir, was den Kader betrifft, auf dem Zahnfleisch gelaufen. Jetzt können wir aus dem Vollen schöpfen. Es macht jetzt auch viel mehr Spaß im Training. Jeder weiß, dass er etwas tun muss, um zu spielen."

Ob es gelingt, gegen Tennis Borussia Berlin den erfolgreichen Lauf der vergangenen Wochen fortzusetzen, ist natürlich offen. In jedem Fall aber bedeutet diese Partie den Auftakt einer anderen Serie für den SVA. Denn dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) werden noch drei weitere folgen. Am 2. April ist der FC Hertha 03 Zehlendorf zu Gast (14 Uhr) und am darauffolgenden Mittwoch reist der FCStrausberg an (20 Uhr). Am 9. April steht der SV Lichtenberg 47 im Heimspiel-Kalender des SVA. Diese eher ungewöhnliche Konstellation kommt durch einen Mix aus planmäßig angesetzten Liga- sowie eingeschobenen Nachholspielen zustande. "Wenn wir von diesen Partien vielleicht drei gewinnen sollten, sieht es für uns richtig gut aus", sagt Sven Marten. Allerdings ist er sich bei dieser Ansage völlig darüber im Klaren, dass die kommenden Aufgaben andere Kaliber sind als beispielsweise Brieselang und Frankfurt zuletzt. "Ich bin aber guter Dinge und jetzt erst einmal richtig heiß auf TeBe."

Mit einem Sieg gegen die Berliner könnten die Oberhaveler bis auf einen Punkt in der Tabelle an den derzeitigen Tabellenfünften heranrücken. "Genauso schnell kann es aber auch wieder nach unten gehen", will Trainer Mike Frank trotz des momentanen Höhenflugs seiner Jungs die nötige Ruhe bewahren. "Allerdings beschäftigen wir uns damit aktuell natürlich nicht, auch wenn ich glaube, dass wir mögliche Rückschläge jetzt anders verkraften können als noch in der Hinrunde."