Karls vs. MAFZ: Feiler befürchtet Auswirkungen

Paaren/Glien (MOZ) Der havelländische Bundestagsabgeordnete Uwe Feiler (CDU) hat die Pläne Robert Dahls, der Karls Erlebnisdorf in Elstal für rund 100 Millionen Euro in den kommenden Jahren Stück für Stück erweitern will, ausdrücklich begrüßt. "Die Region wird von der Investition profitieren", sagte er.