Puschkin-Gymnasiasten diskutieren über Medien

Im Gegensatz dazu steht, dass zwar in etwa der Hälfte ihrer Elternhäuser eine Zeitung vorhanden ist, aber nur einer der 25 Schüler eine solche regelmäßig liest. Dabei legt zumindest ein Teil der Jugendlichen durchaus Wert auf Information: ob schon am Morgen durch die ARD-Tagesschau, ob durch Apps und im Internet oder aber über den Bilderdienst Instagram.

Dass eine Tageszeitung durchaus Interessantes für sie zu bieten hat und ihre Interessen nicht nur jugendspezifisch sind, bewiesen sie beim Durchblättern des Generalanzeigers. "Der Artikel über schnelleres Internet für Oberhavel ist auch für Jugendliche interessant", lobte ein Schüler. Eine Klassenkameradin zog Informationen aus einem anderen Artikel: "Mir gefällt der Artikel darüber, dass an der Hennigsdorfer Feldstraße jetzt ein Stoppschild steht. Ich fahre dort oft mit dem Fahrrad lang. Vor allem aber war es an diesem Tag die Berichterstattung über die Attentate in London, die zum Lesen anregten. Frühere Urlaube oder geplante Klassenfahrten steigerten das Interesse an diesem Thema.

Aber hat die Nachricht auf Papier eine Zukunft in den Augen dieser Generation? "Internet bietet viel mehr Möglichkeiten", der Platz in der Zeitung sei begrenzt. Außerdem könne im Netz auf ältere Artikel zurückgegriffen werden, argumentierten einige. "Zeitung soll Zeitung bleiben", lautete die konträre Meinung. "Im Handy scrolle ich Nachrichten schnell durch. Eine Zeitung, die man vor sich auf dem Frühstückstisch hat, liest man intensiver", meint Alex. "Für die Gesundheit ist es besser, sich nicht über einen kleinen Handybildschirm zu beugen", argumentiert Maria. Eine Schülerin meint sogar, eine Trendwende zu erkennen: "Viele nervt es mittlerweile, ständig ins Internet zu schauen."