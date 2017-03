Brieselang bleibt Favorit

artikel-ansicht/dg/0/

Warum? Nach Vorlage detaillierterer Zahlen, die ihm von der Kreisverwaltung nach einer Anfrage der Fraktion vorliegen, gebe es schließlich für andere Bildungsstätten im östlichen Havelland keinerlei gravierende Auswirkungen. Mit Blick auf den Standort in Elstal dagegen schon, weil, so die Kreisverwaltung in dem der Redaktion vorliegenden Antwortschreiben, die Oberschule in Ketzin/Havel möglicherweise von einem Aus bedroht sein könnte. "Die Nähe und die gute ÖPNV-Anbindung könnte durchaus zu einer Standortgefährdung führen", hieß es, sollte Elstal als Gesamtschulstandort weiter in Frage kommen. Übrigens: Der Bau einer neuen Gesamtschule, zusätzlich zu allen bestehenden Schulen, stellt laut Angaben der Kreisverwaltung mit Blick auf die aktuellen Prognosezahlen hingegen überhaupt keine Option dar. "Die Erweiterung der aktuell zweizügigen Oberschule am Standort Brieselang auf eine vierzügige Gesamtschule könnte indes den vorhandenen Mehrbedarf decken." Und: "Diese Lösung lässt die Gefährdung bestehender Schulstandorte am wenigsten erwarten."

Für Koch ist insbesondere der Fakt, dass die Schönwalder Schüler eine neue Gesamtschuloption benötigen, wichtig. "Der Bedarf dort ist am größten. Für Schönwalde ist Brieselang deutlich besser zu erreichen als etwa Elstal", sagte er vor dem Hintergrund der Busfahrzeiten und des Schulwahlverhaltens.