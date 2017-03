Takeda lobt Schülerpreis aus

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Das Oranienburger Pharmaunternehmen Takeda will gute Schülerleistungen in naturwissenschaftlichen Fächern künftig honorieren. Bei einer Veranstaltung zum 150. Todestag des Oranienburger Pharmakologen und Chemikers Friedlieb Ferdinand Runge wurde am Donnerstagabend erstmals der "Takeda-Runge-Schülerpreis" ausgelobt. "Damit wollen wir Schüler in Gymnasien und Oberschulen ermuntern, sich in diesen Fächern besonders anzustrengen", sagte Takeda-Geschäftsführer Hans-Joachim Kaatz. "Wir haben als Unternehmen ein Interesse an guten Schulabgängern." Bis zum 4. August können Oberschüler ihre aktuellen Zeugnisse der 9. und Gymnasiasten der 11. Klasse einreichen. Die jeweils besten weiblichen und männlichen Schüler werden mit 500 Euro belohnt. Aufgerufen, sich zu beteiligen, sind alle Schüler aus Oberhavel.