artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach mehreren Säure-Angriffen auf Frauen in Berlin will die Polizei den Täter mit einer eigens dafür eingerichteten Ermittlungsgruppe fassen. Fünf Ermittler sowie weitere Kräfte für den Außeneinsatz stünden der Gruppe "Säure" zur Verfügung, teilte die Polizei am Freitag mit. Zuerst hatte die "Berliner Zeitung" im Internet über die Sonderermittlungsgruppe berichtet.