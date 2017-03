Wandlitzer Frauen holen den Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) Zum Entscheidungsspiel um die Kegel-Kreismeisterschaft der beiden Staffelsieger der Kreisliga trafen sich die Keglerinnen des KSV Wandlitz I und vom Eberswalder SC in Eberswalde Westend. Wandlitz gewann fünf von sechs Wettkämpfen und war klarer Tabellenführer in Staffel A. In der Staffel B war es spannend, denn bis zum letzten Spiel lag Wandlitz II noch einen Punkt vor den Eberswalder Frauen.