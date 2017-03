Schneller Draht ins Rathaus

artikel-ansicht/dg/0/

Gefährliche Schlaglöcher, defekte Bänke, illegale Müllkippen, kaputte Straßenlampen, ausgefallene Ampelanlagen... was immer Bürgern in ihrer Stadt, in ihrem Dorf und drumherum an Missständen und Problemen auffällt, können sie ab sofort direkt und unkompliziert der Verwaltung mitteilen. Dafür müssen sie weder die Sprechzeiten im Rathaus beachten noch zu den Einwohnerfragestunden der Stadtverordnetensitzungen kommen oder sich mühsam durch die verschiedenen Zuständigkeiten in der Verwaltung durchtelefonieren. Einzige Voraussetzung: Sie brauchen ein internetfähiges Handy oder einen PC. Alles weitere ist kinderleicht. Denn Angermünde ist seit wenigen Tagen an das Online-Portal "Maerker" angeschlossen. Auf der Informationstechnikmesse CeBIT in Hannover hatte Innenstaatssekretärin Katrin Lange Angermünde und drei weitere Brandenburger Kommunen, darunter auch Joachimsthal, online geschaltet.

Für Angermündes Bürgermeister Frederik Bewer ist "Maerker" ein wichtiger Schritt zu noch mehr Bürgernähe und Transparenz. "Das ist eine innovative Möglichkeit, effektiv mit dem Bürger in Kontakt treten zu können. Kommunikationswege werden optimiert und der Informationsfluss beschleunigt. Ich bin guter Dinge, dass mit der Einführung des Maerkerportals für unsere Stadt und die dazugehörigen 23 Dörfer ein weiterer Schritt auf dem Weg zu mehr Bürgernähe und Bürgerbeteiligung gemacht wird", so Bewer.

Die Idee dazu hatte bereits vor einigen Monaten der Angermünder Toralf Abel, der als sachkundiger Bürger Mitglied des Bildungs-, Kultur- und Sozialausschusses ist, das Projekt dort vorstellte und für die Beteiligung der Stadt warb. Das stieß auf offene Ohren. Immerhin ist bereits rund die Hälfte aller Brandenburger Kommunen in dem kostenlosen Portal online.

Der Vorteil für die Bürger: Sie können ihre Anliegen und Hinweise direkt und unkompliziert anbringen und erhalten spätestens nach drei Werktagen Rückmeldung von der Verwaltung über den Bearbeitungsstatus, den sie über ein anschauliches Ampelsystem unmittelbar mitverfolgen können. Allerdings ist "Maerker" keine Plattform für politische Diskussionen oder persönliche Angriffe, sondern soll in erster Linie helfen, Missstände vor allem in der Infrastruktur schnell aufzeigen und beheben zu können. Bürger sehen bestimmte Probleme vor Ort eben oft schneller als ein Mitarbeiter der Verwaltung.

Wo die Stadt selbst nicht helfen kann, leitet sie die Fragen und Hinweise an die zuständigen Behörden weiter, zum Beispiel an die Kreisverwaltung, die Straßenverkehrsbehörde oder den Energieversorger. Auch die Deutsche Bahn oder das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt unterstützen "Maerker" und reagieren schnell und unbürokratisch auf Kritiken.

Um konkrete Hinweise schnell zu bearbeiten und von unsachlicher Meckerei zu trennen, wird das Portal moderiert und redaktionell betreut. Im Angermünder Rathaus kümmern sich Viola Küst und Ilonka Hundt um die Pflege dieser Internetseite. Der erste Hinweis ist bereits eingegangen. Ein Bürger macht auf Asphaltschäden auf dem Radweg zwischen Görlsdorf und Peetzig aufmerksam. Die Reparatur wurde in die Unterhaltungsplanung aufgenommen.