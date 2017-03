Stadt und Schüler profitieren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561874/

"Wir finden es prinzipiell gut und richtig, wenn weiterführende Schulen eine enge Verbindung zum Schulstandort Bernau eingehen, auch wenn die Stadt nicht Träger der Einrichtung ist", sagte André Stahl. Er sprach von einer "wechselseitigen Unterstützung". "Wir helfen bei der Suche nach Praktikumsplätzen in der Verwaltung und in Bernauer Betrieben. Die Schüler wollen sich bei kulturellen Aktivitäten in der Stadt, beispielsweise beim Hussitenfest, einbringen", erklärte der Rathauschef.

Obwohl die gesamte Abteilung 3 zu Beginn des Schuljahres 2018/19 von Bernau in das Oberstufenzentrum II nach Eberswalde umziehen wird, würden auch in Bernau weiterhin Praktikumsplätze in den Kitas und Gesundheitseinrichtungen benötigt, sagte Schulleiterin Cordula Barthel. "Es gibt natürlich eine Reihe von angehenden Erzieherinnen und Heilerziehungspflegern, die hier wohnen und denen auch hier ein Praktikumsplatz vermittelt werden sollte." Auch vor dem Hintergrund des Facharbeitermangels werde sich die Kooperation zwischen OSZ und Stadt für die Betriebe in Bernau auszahlen, zeigte sich Bernaus Kulturdezernent Eckhard Illge überzeugt.