PCK-Volleys verbuchen nächsten Masters-Sieg

Elf Teams nahmen an dem Turnier in der Uckerseehalle der Kreisstadt teil. Gespielt wurde im Mix mit mindestens einer Frau. Die Mannschaften ermittelten zunächst in einer Vorrunde mit zwei Gruppen über zwei zeitbegrenzte Sätze die Besten. Die SSV PCK Schwedt gewann ihre fünf Spiele und stand mit zehn Zählern an der Spitze. Den zweiten Halbfinalplatz erkämpfte sich Borussia Criewen (6 P.). Der VfB Gramzow (4,5), die Oderdrachen aus Schwedt (4) und der TSV Prenzlau (4) mussten sich mit den Spielen um die hinteren Ränge begnügen. Für den BSV Prenzlau bedeuteten die 1,5 Punkte das Turnierende als Elfter. Aus der Gruppe B setzte sich UPM Kymmene aus Schwedt an die Spitze (7 P.). Den letzten Platz für den Überkreuzvergleich sicherte sich das Team U 50 mit Stütze aus Gartz, das auf sechs Zähler kam. SV Medizin Pasewalk, BSV III und Alemania Templin folgten auf den weiteren Plätzen.

In den Halbfinals standen sich also vier Teams aus der östlichen Uckermark gegenüber. "Ein Grund dafür ist sicherlich, dass diese Mannschaften im regelmäßigen Liga-Betrieb spielen. Die Teams aus der westlichen Region haben solch einen organisierten Spielbetrieb nicht, sind nur Freizeitvolleyballer", so Norbert Griem, Vorsitzender des Kreissportbundes, der zusammen mit Heike Hellwig-Kluge (Geschäftsstellenleiterin des KSB) das Turnier leitete.

Im ersten Halbfinale konnte sich SSV PCK Schwedt gegen Gartz souverän behaupten (2:0). Criewen und UPM spielten 1:1. Weil UPM aber mehr Ballpunkte aufwies, zog das Schwedter Team ins Endspiel ein. Criewen und Gartz trennten sich im kleinen Finale 1:1 nach Sätzen. Die Borussen hatten einen Ballpunkt Vorsprung und wurden Dritter. Im Endspiel legte UPM mit 6:0 vor. Die SSV besann sich auf ihre Stärken, gewann dann 17:12 und und 28:8 im zweiten Satz.