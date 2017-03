Ältere Semester erkunden Jugendclub

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der bestens besuchte erste Flohmarkt an und im Jugendclub Stino am ehemaligen Busbahnhof in der Heegermühler Straße 2 hat am Freitagnachmittag den Altersdurchschnitt der sonst dort ein- und ausgehenden Besucher deutlich angehoben. Es waren vor allem die älteren Semester, die als Gebühr einen selbst gebackenen Kuchen abgegeben hatten, um einen der zehn Stände betreiben zu können. "Unser Ansatz, die Stätte mit dem Trödelspaß bekannter zu machen und einen Treff der Generationen zu ermöglichen, ist auf jeden Fall aufgegangen", sagte die Sozialarbeiterin Kristina Syhring, die gemeinsam ihrem Kollegen Patrick Meinhardt alias Keule für den Internationalen Bund im Stino tätig ist.

Geben und Nehmen: Links Katja Preuß (r.), die selbst einen Stand betreibt, schaut sich am Jugendclub Stino mit großem Interesse das Angebot von Liane Falz an. © MOZ/Thomas Burckhardt

Zu den jüngeren Händlerinnen gehörte Stefanie Denkmann aus Eberswalde, die sich dem Jugendclub-Alter zwar entwachsen fühlt, mit dem Stino aber "viele nette Erinnerungen" verbindet. "Zu meiner Schulzeit war die Einrichtung noch an der Puschkinstraße untergebracht. Genau da, wo heute das Bürgerbildungszentrum zu finden ist und früher die Realschule war, auf die ich gegangen bin", verriet die Frau, die Kleidung, DVD's, Bücher, Taschen und Schmuck feilbot, die sie sämtlich in ihrem Haushalt aussortiert hatte.

"Altersmäßig wäre für mich gewiss ein Seniorenclub passender", scherzte Sigrid Röhl aus Altenhof. Sie sei zwar Rentnerin, aber ohne Berührungsängste, fügte sie hinzu. Zumal, wenn es ums Trödeln gehe, das sie für ihr Leben gern mache. Als Gelegenheitshändlerin sei sie unter anderem bereits in Bad Freienwalde und mehrfach in Finowfurt im Einsatz gewesen. "Mir geht es nicht ums Geld, mir geht es um die Freude am Feilschen", sagte Sigrid Röhl, die vor allem Textilien präsentierte, die aus den Kleiderschränken ihrer Familie stammten. Den Jugendclub wollte sie sich in einer ruhigen Minute anschauen, um ihn ihren Enkeln zu empfehlen, wenn die altersmäßig so weit seien.

Für Katja Preuß aus Eberswalde war besonders reizvoll, dass der Flohmarkt in der Stadtmitte abgehalten wurde. "Ansonsten war ich auch schon am Schwanenteich in Finow dabei, wenn dort Stände aufgebaut werden", sagte sie. Der Einladung zum Stino sei sie auch deshalb gefolgt, weil Kristina Syhring ihre Cousine sei.

Auf dem Weg zum Finowkanal ist Jonathan Metz aus Eberswalde das bunte Treiben am Jugendclub aufgefallen. Kurzentschlossen hat er den Kinderwagen, in dem sein acht Monate junges Söhnchen Fiete lag, zum Flohmarkt umgelenkt. "Wir wohnen in Westend und haben natürlich mitbekommen, dass es den Club gibt. Jetzt lerne ich ihn kennen", freute er sich.