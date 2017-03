TSV mit neuem Mitgliederrekord

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Die Zahl der Mitglieder beim TSV Falkensee ist weiter angestiegen. So verzeichnete der größte Sportverein des Havellandes im vergangenen Jahr eine Erhöhung um satte 370 auf aktuell 3.190 Akteure. "Das ist ein Indiz für die hervorragende Arbeit des gesamten TSV-Teams", so Birgit Faber, Vorstandsvorsitzende des Vereins. 1995 wurden gerade Mal 429 Mitglieder gezählt, 2005 waren es schon 1.901.

Der Turn- und Sportverein, der 2016 mit seinen 190 haupt- und ehrenamtlichen Betreuern und Trainern rund 17.000 Sportstunden absolviert hat, ist auch landesweit mit Platz fünf einer der mitgliederstärksten Vereine überhaupt. Beim TSV gibt es übrigens deutlich mehr weibliche (2096) als männliche Mitglieder (1094). Mit Blick auf die Angebote gelten vor allem die "Kinderwelt", Stichwort "Bewegungslandschaft" in der Stadthalle, mit 1224 sowie die "Gymwelt" (TSV Functional Fitness), ein vereinseigenes Fitnessstudio, mit 1026 Sportlern als Aushängeschilder. Bei den klassischen Sportarten ist das Turnen mit 521 Mitgliedern am besten aufgestellt, gefolgt von der Hockey- (227), der Leichtathletik- (187) sowie der Tanzabteilung (174). Weiterhin stehen der Rollsport, Ringen und der Behindertensport hoch im Kurs.

Und sonst? Auch finanziell ist der TSV Falkensee gut aufgestellt. Das spiegelt sich in den Zahlen wider, wie Geschäftsstellenleiterin Pia Zirk bekanntgab. So konnten 2016 rund 772.000 Euro an Einnahmen generiert werden. Mit Blick auf die Ausgaben in Höhe von rund 675.000 Euro konnte ein Überschuss von 97.000 Euro erzielt werden. Vor dem Hintergrund der langfristigen Investitionen steht im Ergebnis jedoch ein Minus von etwa 16.000 Euro zu Buche. Der Strand der Verbindlichkeiten Ende 2016 belief sich auf rund 56.000 Euro.

"Die Einnahmen und Ausgaben haben eine beeindruckende Höhe erreicht. Der TSV Falkensee wächst stetig, neue und moderne Projekte können so in Angriff genommen werden. Im vergangenen Jahr wurde hauptsächlich in das neue Functional-Fitness-Studio investiert. Auch der Umzug mit der Geschäftsstelle in die neue Stadthalle war mit langfristigen Investitionen verbunden. Dank langjährigen Sparens war es dem Verein möglich, diese in die Zukunft gerichteten Projekte umzusetzen und auch weiterhin finanziell abgesichert zu sein."

Fest steht: Der TSV Falkensee ist eine Institution. Kein Wunder, dass sowohl der Aufsichtsrat als auch der Vorstand des Vereins in Zukunft viel vor haben. Die neusten Pläne werden sicher während der Delegiertenversammlung im April bekanntgegeben. "Stillstand ist für den TSV kein Begriff", so Zirk.