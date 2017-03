Golfer Kaymer bei Matchplay in Texas ausgeschieden

artikel-ansicht/dg/0/

Austin (dpa) Deutschlands Golfstar Martin Kaymer ist bei den Matchplay Championships in Austin/Texas vorzeitig ausgeschieden. Der 32-jährige aus Mettmann verpasste am Freitag trotz des Erfolgs gegen Webb Simpson aus den USA den Gruppensieg. Zwei Siege und eine Niederlage reichten Kaymer am Ende nicht, um ins Achtelfinale des mit zehn Millionen Dollar dotierten Lochwettspiels der World-Golf-Championship-Serie einzuziehen.