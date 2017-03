Rosige Zukunftsaussichten

artikel-ansicht/dg/0/

Ribbeck (MOZ) Havellands Landrat Roger Lewandowski (CDU) hat am Donnerstagabend auf Schloss Ribbeck während des von der IHK Potsdam organisierten Treffens von regionalen Wirtschaftsvertretern vor dem Hintergrund der Entwicklungen in den vergangenen Jahren eine positive Bilanz gezogen. In seinem Ausblick verwies er zudem auf anstehende Ansiedlungen und Projekte, die den Wirtschaftsstandort Havelland weiter aufwerten könnten. Vor allem der Tourismus gelte für ihn als Zweig mit Potenzial. Insgesamt lobte er die Anstrengungen der Unternehmen in der Region

Die wirtschaftliche Ausgangssituation im Landkreis Havelland Anfang der 1990er Jahre war eine Zeit, "die von zum Teil sehr schmerzhaften Prozessen begleitet war" - vor allem im westlichen Havelland. Im östlichen Gebiet des Kreises habe dagegen ein gegenläufiger Prozess eingesetzt, weil die Nähe zu Berlin mit Blick auf die infrastrukturelle Lagegunst besonders interessant gewesen sei. Das zeige sich auch heute noch. "So ist es nun aber in beiden Regionen gelungen, aus den jeweiligen Möglichkeiten das Beste zu machen. Vor allem engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer und gut ausgebildete Fachkräfte haben sich dafür verantwortlich gezeigt", betonte der Landrat. Dennoch müssten weiterhin Anstrengungen unternommen werden, den bestehenden Fachkräftebedarf auch in Zukunft abzudecken. "Die regionale Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ist mitunter ein zentraler Wettbewerbsfaktor für die Unternehmen", so Lewandowski.

Dass die Kreisverwaltung grundsätzlich mit dem wirtschaftlichen Status quo, trotz vereinzelter Rückschläge (Schließung des Coca-Cola-Standortes in Perwenitz im Mai), zufrieden ist, zeigten die Ansiedlungen in den Industrie- und Gewerbegebieten vor allem im östlichen Havelland. "Sie sind sehr gut ausgelastet, zum Teil sogar vollständig. Die optimale Lage der Standorte hat überzeugt. Vor allem Logistiker wie Zalando, Amazon und nun auch Hermes und dm sind oder werden die größten und bedeutensten Arbeitgeber in der Region. Mit dem Hausgerätewerk Nauen, den Unternehmen Panther, J &S sowie Trafö, Alu Druckguss und Bruss gibt es darüber hinaus nennenswerte Ansiedlungen anderer Branchen ", so der Landrat.

Und: "Noch immer ist das Handwerk alles in allem der stabilste Sektor in unserer Region", sagte er weiter. Für die Region blieben aber auch die landwirtschaftlichen Betrieben von großer Bedeutung, schließlich seien im Landkreis fast 2.000 Menschen in diesem Segment beschäftigt. Dass auch die Kommunen als Arbeitgeber und auch die Tochtergesellschaften des Landkreises als öffentliche Hand, darunter die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe mit mehr als 1750 Mitarbeitern, Akzente setzen, verschwieg der Landrat natürlich gleichfalls nicht.

Das Projekt Bahn-Technolgie-Campus in Esltal, in das in den kommenden Jahren rund 20 Millionen Euro investiert werden, hob er überdies hervor. "Ich freue mich, dass dieser traditionsreiche Eisenbahnstandort schon bald auch überregional an Bedeutung gewinnen wird", betonte er.

Auch der Wirtschaftssektor Tourismus entwickle sich weiter zum Positiven. Der Pferde-, Wasser und Kulturtourismus, wie die Schlösser in der Region, oder Attraktionen wie das Landgut Stober und Karls Erlebnisdorf setzten Meilensteine, die Menschen ins Havelland locken.

Lewandowskis Fazit: "Bei aller bisherigen und zukünftigen Entwicklung: mir ist es wichtig, dass sich die Infrastrukturen rund um die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Region sachgerecht und sorgfältig mitentwickeln. Das meint nicht nur die Verkehre auf den Straßen und Schienen - diese aber besonders. Wir brauchen aber vor allem den Schulterschluss mit den Unternehmen und den Städten und Gemeinden, um gemeinsam Verbesserungen zu erreichen - gegenüber Land und Bund."