OHA-Coach fordert weitere Leistungssteigerung

Oranienburg (OGA) "Ich will, dass wir gut auftreten. Nach unserem Heimsieg gegen den VfLPotsdam brauchen wir aber nochmal eine Leistungssteigerung", sagt Christian Pahl. Der Trainer des Handball-Drittligisten Oranienburger HC steht mit seinem Team vor einer schwierigen Aufgabe in fremder Halle. Gastgeber ist der Tabellenzweite HSG Norderstedt Henstedt-Ulzburg.

Auch wenn das Hinspiel für den OHC mit 21:26 verloren ging, ist sich Pahl sicher, "dass wir ernst genommen werden. Die HSG weiß, dass, wenn uns der kleine Finger gereicht wird, wir auch etwas daraus machen können."

Absolut kein Vorbild soll für Oranienburg das eigene letzte Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft der SG Flensburg-Handewitt sein. Zur Pause lag der OHC lediglich mit 15:16 zurück, um dann am Ende doch noch klar mit 23:30 zu verlieren. "Damit war ich überhaupt nicht zufrieden", sagt Christian Pahl. "Die zweite Halbzeit haben wir einfach nur über uns ergehen lassen. Das Aufbäumen hat gefehlt."

Mit einem weiteren Saisonerfolg kann der OHC Vereinsgeschichte schreiben. In der Saison 2014/2015 kamen die Oberhaveler auf 32:28 Punkte, bis dato der Bestwert des Clubs in der 3. Liga. Das Team muss also nur noch einmal das Feld als Sieger verlassen, um einen neuen Bestwert aufzustellen. Da aber noch sechs Spiele für den OHC zu absolvieren sind, sagt Pahl, "dass wir mehr als die 33 Punkte, die zum Rekord notwendig sind, haben wollen."

Der Oranienburger Coach hat nach der Begegnung bei der HSG fünf Partien auf seinem Zettel, "bei denen wir vier Mal der Favorit sind". Genau in diesen Begegnungen wird ein Spieler unbedingt gebraucht: Robin Manderscheid. Der zuletzt dauerhaft angeschlagene Rückraumspieler hat deshalb von Pahl eine erneute Pause verordnet bekommen und wird gegen Henstedt-Ulzburg nicht auflaufen. "Dass er nach dem Spiel gegen Potsdam einen Rückschlag erleidet, war uns klar. Es reicht bei ihm noch nicht, dass er der wöchentlichen Belastung standhalten kann. Wir hoffen, dass Robin nach Ostern wieder voll belastbar ist."

Mit einem gesundheitlich stabilen Manderscheid an Bord ist es dem OHC zuzutrauen, dass der Höhenflug fortgesetzt und der interne Rekord in dieser Spielrunde aufgestellt wird. Dass Oranienburg schon weit vor Ablauf der Saison Historisches schaffen kann, macht Trainer Christian Pahl stolz. Seine Mannschaft habe sich dahingehend entwickelt, "dass sie auch normale Leistungen zeigen kann und dennoch in der Lage ist, Punkte zu holen. Früher brauchten wir permanent Sahneauftritte und haben bis zum letzten Spieltag in der Liga ums Überleben gekämpft. Wenn wir jetzt aber solide spielen, sind wir unglaublich gefährlich."

Den Grund dafür sieht Pahl in der Kontinuität des Oranienburger HC. Vor Beginn der Saison blieben jegliche Störgeräusche und auch ein Umbruch aus. Auf die Arbeit in der vergangenen Serie konnte gezielt aufgebaut werden. Wird das auch diesmal so sein, "und vielleicht noch ein, zwei Verstärkungen kommen, dann glaube ich, dass wir das Niveau halten können."