Im Delphin-Stil zum kompletten Medaillensatz

artikel-ansicht/dg/0/

Lübeck/Berlin (MOZ) Bei den Norddeutschen Masters-Meisterschaften in Lübeck startete die Schwedter Schwimmerin Carolin Methke und erkämpfte sich einen kompletten Medaillensatz. Einige Sportler der SSV PCK Schwedt waren zudem beim Berolina-Cup in Berlin erfolgreich.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561894/

Carolin Methke, die Schwedter Sportlerin des Jahres 2016 und Mastersschwimmerin machte sich auf den weiten Weg nach Lübeck zu den Norddeutschen Masters-Meisterschaften. Ziel war es, erneut eine Medaille auf einer der drei Delphinstrecken zu gewinnen. Der erste Wettkampftag begann auch gleich mit einer Überraschung über 50 Meter. Methke erreichte mit ihrem Zielanschlag die Bronzemedaille und revanchierte sich damit für die knapp verpasste Medaille im letzten Jahr. Am Abend standen noch die 200 Meter auf dem Programm, und hier unterstrich Methke ihre Goldambitionen und eroberte sich Platz 1 in der Altersklasse 25. Doch zwei Medaillen sollten nicht reichen und so erschwamm sich die erfahrene Sportlerin nur einen Tag später noch die Silbermedaille über die 100 Meter Delphin und machte somit einen Medaillensatz komplett.

Beim Berolina-Cup in Berlin konnte Lennard Hinz mit Platz 2 und der damit verbundenen Silbermedaille über 50 Meter Rücken die beste Platzierung für die Schwedter Mannschaft erkämpfen. Eine Medaille gab es auch für die Mädchen-Staffel über die viermal 50 Meter Rücken. In der Besetzung Marleen Brandt, Tabea Sasse, Line Vergien und Lilien Bowitz gelang den Mädchen der Sprung auf den dritten Platz.

Über eine Urkunde und eine Platzierung unter den sechs Ersten ihrer Wertungsklasse freuten sich die in der sportbetonten Klasse der Erich-Kästner-Schule trainierende Hanna Engelmann. Ebenfalls eine Urkunde erschwammen sich Kenneth Bock mit Platz 6 ( 100 m Brust) und Liam Finn Kochinke (100 m Brust, 50 m Rücken). Catharina Krüger erreichte über die 50 m Rücken Platz 4, ebenso ihr Vereinskamerad Pepe Müller über die 50 m Freistil.

In sehr großen Starterfeldern reichte es oftmals nicht für ganz vorne, jedoch gab es zahlreiche Platzierungen unter den ersten 15 (Tom Goslar, Joan Jahnke, Frida Charlotte Kochinke, Carlo Krüger, Elias Lange, Quentin Marquardt, Melanie und Madeleine Vierkant, Sally Wagner).