Preußen-Volleyballer zweimal Zweite

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561895/

Aktiv am Netz: Der Beeskower Kevin Jäkel (rechts) wehrt einen Ball von Ralf Stresow ab.

Aktiv am Netz: Der Beeskower Kevin Jäkel (rechts) wehrt einen Ball von Ralf Stresow ab. © Michael Benk

Im März ist Punktspielpause in der Frankfurter Stadtliga Volleyball. Dann gehören vier Abende den Vor- und Endrunden um den Pokal des Stadtfachverbandes. Seit fünf Jahren schon. "Wir fanden es an der Zeit, einen zusätzlichen Wettbewerb einzuführen. Die Pokalwettbewerbe vor der Wende gab es alle nicht mehr", erinnert sich Detlef Weber, Vorsitzender des Stadtfachverbandes. "Mit Preußen Frankfurt und VSB offensiv Eisenhüttenstadt haben diesmal auch Vereine mitgemacht, die zu den Punktspielen nicht kommen", unterstreicht er den Reiz dieses Angebotes.

Während in diesem Jahr drei Damen- und fünf Herren-Teams an je zwei Abenden parallel ihre Vor- und Endrunde austrugen, kämpften an zwei weiteren Abenden sieben Mixed-Teams um ihren Pokal.

Im Mixed-Finale standen sich am Donnerstag der Frankfurter Volleyballverein 1998 und Preußen Beeskow gegenüber. Die Spreestädter gaben alles, doch die Frankfurter waren immer einen Tick besser und gewannen ihre Sätze mit 25:19 und 25:21.

"Wir haben unser Bestes gegeben. Als Mixed-Mannschaft waren wir das erste Mal dabei, da ist der zweite Platz richtig gut", befand für die Preußen Carmen Simroth. "Die Beeskower waren schon immer ein harter Rivale. Im zweiten Satz haben wir 2:9 zurückgelegen und konnten das Spiel noch drehen", war René Rothe vom FVV zufrieden.

Beide Vereine hatten eine Woche zuvor schon das HerrenFinale bestritten. Aus Zeitgründen mussten dort die Sätze auf 20Punkte begrenzt werden, so dass jeder Fehler noch schwerwiegender sein konnte. Den ersten Satz gewann Beeskow mit 20:18. Damit erhöhte sich der Druck, denn nun musste man mit drei Punkten Vorsprung gewinnen. Alle Kräfte wurden mobilisiert, jeder Spielzug umkämpft. Letztendlich gelang den Frankfurtern ein Vier-Punkte-Vorsprung beim 20:16 und sie gewannen mit einem Punkt Vorsprung vor Preußen Beeskow.

Bei den Frauen spielten die drei Teams im Modus jeder gegen jeden. Der FVV 1998, der in der Vorrunde noch Einheit Frankfurt und Preußen Beeskow unterlag, revanchierte sich in der Endrunde und gewann zweimal, die Beeskower unterlagen doppelt und wurden Dritte.