Marwitz: So hatten wir das nicht gemeint

Vierlinden (MOZ) In der Beratung der Abgeordneten der größten Amtsgemeinde von Seelow-Land in dieser Woche hat Amtsdirektorin Roswitha Thiede über den Stand der Diskussion zur geplanten Verwaltungsstrukturreform informiert - und eine kontroverse Debatte ausgelöst. Vor allem die Mitteilung, dass die Landesregierung mit dem geplanten Gesetz die Amtsgemeindevertretung mit größeren Befugnissen ausstatten wolle, sorgte für Unmut: "So haben wir das nicht gemeint", erklärte der Friedersdorfer Hans-Georg von der Marwitz.