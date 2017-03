Regio Nord ist telefonisch nicht erreichbar

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Es klingt wie eine Posse: Bei der Regio-Nord in Gransee kommt seit Mitte der Woche kein Anruf mehr an. Geschäftsführer Olaf Bechert bekam von der Service-Hotline der Telekom zu hören, die Techniker seien telefonisch nicht erreichbar. Deshalb könne nicht gesagt werden, wann sie das Problem beheben werden. Bechert hofft, dass die Leitung am Montag wieder funktioniert. "Ich bin entsetzt über den Service der Telekom." Was sich der Telefonanbieter leiste, sei unglaublich.