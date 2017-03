A 10-Zufahrt blockiert

artikel-ansicht/dg/0/

Freienbrink (MOZ) Eine Sattelzugmaschine ist am Donnerstag, gegen 12.45 Uhr, in der Autobahn-Auffahrt Freienbrink liegen geblieben und hat den Verkehr blockiert. Ursache war ein technischer Defekt, wie die Polizei mitteilte. Der LKW stand so ungünstig, dass andere Autos nicht vorbeikamen. Der Verkehr staute sich für etwa eine Stunde.