Doch, über Geld spricht man(n)!

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Über Geld spricht man nicht? Volker Kessels tat es am Donnerstag auf der Bürgervorlesung im Gauß-Gymnasium. Mit "Das liebe Geld. Mehr Schein als Sein?" wagte sich der Standortmanager von der Hochschule Eberswalde an die komplexe Geschichte des Geldes.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561907/

"Es wird kompliziert". Mit diesen Worten begrüßt Kessels die 30 Zuhörer in der Aula des Gymnasiums. Auch verspricht er einen anderen Blickwinkel auf das Thema Geld. Beides eingelöst: Verwirrend viel Stoff folgte.

"Geld ist eine Idee", ist Kessels Grundtenor des Abends. Schon seine erste Studienarbeit vor 15 Jahren schrieb er über Geldsysteme. Daraufhin fraß er sich in die Materie rein.

Mit dem Tausch von Naturalien beginnt der Husarenritt. Fisch oder Salz sind erste Zahlungsmittels. Dann folgte die Warenherstellung, mit Produkten wie Werkzeug und Schmuck. Einem Wert wurde ein Gegenwert zugeordnet. Teil-, austausch-, und haltbar mussten die Dinge sein. Jedoch: "Geht's nicht immer um Sicherheit?" Kessels sieht die ideelle Funktion über allen anderen. Weiter mit Definitionsversuchen: Banknoten seien kein Pfand, sondern eine Quittung für eine Schuld. Er zeigt eine übergroße 200-Mark-Note. Zum Abholen für Goldmark. Ab 1644 wurde der Münzwert mit Kupferplatten gedeckt. Nach Muschel-, Pfeilspitzen- und Steingeld. Erste Münzen gab es schon vor 2700 Jahren in Lydien, der heutigen Türkei. Vorteil: Münzen und Scheine hatten immer einen Gegenwert. Für 100 Münzen bekam man ein Pferd. Nachteil: Gefahr von Missbrauch. Geldwechsler konnten fremdes Geld an Dritte weiterverleihen. "Einfach eine Zahl aufs Papier schreiben". Fertig ist der Kredit. Darin sieht Kessels die Wurzel späterer Börsen-Crahs. Geld verleihen, was materiell nicht existiert. Plus Gier und Kontrolle einiger weniger. Heute könnten die Schuldenberge nicht mehr abbezahlt werden. Dank Zinseszinsen, die sogar Einstein als "stärkste Kraft im Universum" bezeichnete. Exponentielles Wachstum lässt grüßen. Schnelles Bezahlen durch Kreditkarten und Online-Banking machten es auch nicht besser.

Gut, dass man(n) über Geld spricht. Doch nach über anderthalb Stunden mannigfaltiger Erklärungsansätze schwirrte so manch einem Zuhörer der Kopf.