Und - was lesen Sie gerade?

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561908/

Doppeltes Vergnügen: Studentin Sonja liest am Freitag auf einer Bank im Park am Weidendamm im Roman "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" von Milan Kundera und genießt dabei die Frühlingssonne

Doppeltes Vergnügen: Studentin Sonja liest am Freitag auf einer Bank im Park am Weidendamm im Roman "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" von Milan Kundera und genießt dabei die Frühlingssonne © MOZ/Thomas Burckhardt

Welches Buch auf seinem Nachttisch liegt? Für Schauspieler Steffen "Schortie" Scheumann eine schräge Frage. "Das sind ja viele", antwortet der 1961 geborene Eberswalder. "20 bis 30 Bücher mindestens, darunter viele Comics und viele Sachbücher."

So lese er zur Zeit ein Buch über Martin Luther, erzählt Scheumann. "Außerdem lese ich viel über Friedrich August Stüler, über die Dorfkirchen, die er gebaut hat in Brodowin, Oderberg und Hohensaaten." Das sei "ein bisschen dienstlich" - am 20. Mai leiste er ja im Kloster einen Beitrag über Stüler, "einen musikalischen Monolog." Und dann ist da noch Pippi Langstrumpf, die er mit seiner neunjährigen Tochter liest. "Sei frei, sei wild, sei wunderbar - über dieses Zitat amüsieren wir uns am meisten", sagt er.

Wie der Schauspieler hat auch Bürgermeister Friedhelm Boginski ein Buch zur Reformation auf dem Nachttisch: "Martin Luther: Rebell in einer Zeit des Umbruchs" von Heinz Schilling. Geschenkt bekommen habe er es von seiner Frau zu Weihnachten, berichtet der 61-jährige FDP-Politiker. Mit den mehr als 700 Seiten sei er fast durch. "Nicht nur, weil die Lektüre im Jahre des Reformationsjubiläums Pflicht ist." Begeistert sei er von der "intensiven Recherche, den tiefgründigen Einblicken in die Zeit, aber auch die Person Martin Luther", sagt Boginski.

Eine andere Gemeinsamkeit teilt Tanzschulinhaberin Vivien Zippel mit "Schortie": "Ich lese immer parallel", bekennt die dreifache Mutter. Aktuell sind es drei Bücher. "Lustigerweise habe ich gerade auf dem Nachttisch ,Du bis nie allein' - Meditationen und Fantasiereisen für Kinder." Darin lese sie mit ihrer vier Jahre alten Tochter. "Es gibt bei uns jeden Morgen und jeden Abend eine schöne Geschichte." Für sich selbst hat Vivien Zippel "Die große Umwendung. Neue Briefe in die chinesische Vergangenheit" von Herbert Rosendorfer sowie "Kleine Lichter" von Roger Willemsen griffbereit. Welches Buch am meisten Spaß macht? "Na, Willemsen. Der ist toll. Der schreibt toll. Da kannst du oft schmunzeln." In dem Roman geht es "um Liebe natürlich - und um die kleinen Hindernisse, die Paare miteinander überwinden müssen", fasst die Tanzlehrerin zusammen. "Sonst bin ich auch Hesse-Fan", sagt sie. "Hesse-Bücher liegen immer wieder auf meinem Nachttisch."

Ebenfalls als Parallel-Leserin gibt sich Künstlerin Antoinette zu erkennen. Im Moment halte sie sich im Umkreis von Wien auf. Um zwei weltberühmte Pianistinnen aus der Türkei zu porträtieren, habe sie ihre Staffelei für zehn Tage im Hause eines Schlagzeugers aufgeschlagen. Weil das Reisen mit Atelier im Gepäck etwas beschwerlich ist, habe sie nur die "Notlektüre" dabei - immerhin aber doch mehrere Bücher. "Im Moment lese ich ganz begeistert Dorothee Echter: ,Ambition. Wie große Karrieren beginnen'", berichtet die Malerin. Das Werk der Soziologin und Unternehmensberaterin sei "ein ganz tolles Buch darüber, wie man seinen beruflichen Erfolg strukturiert, eigentlich eine Art Unterricht", sagt Antoinette. Alle fünf Bücher von Echter, die sie auch deshalb so brennend interessiere, "weil ich sie kennengelernt habe", habe sie dabei. "Außerdem Daniil Charms, weil ich ihn illustriert habe". Zuhause seien es einige Bücher mehr in Bettnähe. "Ich beschäftige mich gern mit Kunstwissenschaften, Psychologie und vielem mehr", so die Künstlerin. "Solche Sachbücher habe ich auch gern als Nachtlektüre."

Hochschul-Kanzlerin Jana Einsporn umgibt sich berufsgemäß oft mit juristischen Werken. Auf den Nachttisch kommen ihr eher die Bücher, die der Entspannung dienen. Zur Zeit ist es "Unter Haien", das Erstlingswerk der Krimi-Bestsellerautorin Nele Neuhaus. "Ich habe ihre komplette Taunus-Reihe gelesen", erzählt die 37-jährige Juristin, die die Verwaltung der Hochschule für nachhaltige Entwicklung leitet. "Danach hat mich interessiert, warum alle Verlage ihr erstes Buch abgelehnt haben." Zu verstehen sei das nicht. "Wahrscheinlich lag es daran, dass sie noch keiner kannte", mutmaßt sie. In dem Krimi geht es um eine Investmentbankerin, die in New York in die falschen Fänge gerät. "Sie schreibt sehr spannend, sicherlich ärgern sich im Nachhinein viele Verleger", urteilt Jana Einsporn.

Uwe Meier, Schulleiter des Eberswalder Humboldt-Gymnasiums, hat die aktuelle Lektüre gar nicht im Schlaf-, sondern im Wohnzimmer zu liegen. "Ich setze mich gern ins Tageslicht zum Lesen", erklärt er. Vor allem Zeitschriften und Zeitungen lese er, oft auch Sachbücher, "eben das, was mich interessiert". So sei es in seinem vorletzten Buch um den Airedale Terrier gegangen, in dem Schmökerstück davor um Bierherstellung.

Aktuell sei sein Lesestück aber doch ein Roman, berichtet Meier: "Die Analphabetin, die rechnen konnte", der zweite Roman des Schweden Jonas Jonasson. "Ich mag diese Art der Unterhaltung, diese unbeschwerte Art zu schreiben, dieses Vermischen von Gegenwart und Vergangenheit", sagt er. In dem Buch geht es um eine junge, schwarze Afrikanerin, die als Putzfrau eines Kernwaffeningenieurs dessen Bibliothek durchstöbert. "Es ist eigentlich ein Buch, was man jedem empfehlen müsste, der nicht gern liest", sagt Uwe Meier. "Das Privileg, lesen zu können, ist etwas ganz Wichtiges."