Entrüstete Lanker sammeln Unterschriften

Unterschriftensammlung in Lanke: Beim Unternehmer Uwe Venzke (re.) hat auch Berthold Lübke für den Erhalt des Lanker Denkmals an seiner bisherigen Stelle unterschrieben. © MOZ/Sergej Scheibe

Bis zur nächsten Sitzung des Lanker Ortsbeirates ist es noch knapp einen Monat hin. Möglich wäre es allerdings schon, dass am 24. April um 18 Uhr deutlich mehr Lanker Einwohner im Restaurant Bellevue zu Gast sind als bei sonstigen Sitzungen. Die von Ortsvorsteher Christian Schmidt offensiv vertretene Idee, das Kriegerdenkmal zu versetzen, führt im Ort mittlerweile zu großen Debatten. Und weil im Normalfall nur ein, zwei Lanker die Sitzungen des Ortsbeirates besuchen, herrscht nun offenkundig größerer Gesprächsbedarf.

So äußert sich die 82-jährige Lankerin Rita Wiedenhöft gegenüber der MOZ "tief enttäuscht vom Ortsvorsteher" und zeigt sich keineswegs damit einverstanden, einer Umsetzung des Steines zuzustimmen. Ganz im Gegenteil: "Ich habe mich trotz meiner Gehprobleme auf den Weg gemacht, um bei alten Lankern Unterschriften für den Bestand an diesem Ort zu sammeln", bestätigt die Seniorin der MOZ. Sie erinnert sich genau an die Geschichte des Steins: "Generationen von Schulkindern haben vor diesem Stein ihre Klassenfotos schießen lassen. Aber viel wichtiger ist die Erinnerung an die gefallenen Lanker, die wir nicht einfach vergessen dürfen."

Wie sie weiter erzählt, sind auch oft Besucher im Ort anzutreffen, die sich zuerst die Lanker Kirche ansehen und dann auch zum Kriegerdenkmal gehen. Dort ruhen sie sich auf den wenigen Bänken aus, machen Fotos und lesen die Namen der Gefallenen.

Ebenfalls mit Unterschriftenlisten ist Uwe Venzke unterwegs. Zwar kam der Unternehmer nicht in Lanke zur Welt, wohnt aber seit seiner Kindheit im Ort und fühlt sich dem Dorf stark verbunden. "Lanke hat ja nicht so viele Sehenswürdigkeiten. Da kann doch eigentlich niemand auf die Idee kommen, diesen Stein irgendwo zu verstecken", reagiert Venzke auf die Idee aus dem Ortsbeirat. "Aus meiner Sicht wäre es unwürdig, den Stein zu versetzen oder in die Erde zu schieben", macht Venzke seine Position deutlich. Er schlägt vielmehr vor, den Ort des Gedenkens aufzuwerten, indem beispielsweise zusätzlich eine Tafel für die Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkrieges aufgestellt wird. Der erste Schritt sei nun aber, dem Ortsbeirat diese Idee auszureden. "Ich habe jetzt schon etliche Unterschriften gegen eine Versetzung des Steines bekommen. 69 Lanker haben unterschrieben", berichtete Venzke am Donnerstagabend.

Überraschend meldete sich nach dem ersten MOZ-Beitrag zum Gedenkstein mit Andreas Heinrich der Prenzlauer Vizebürgermeister und Baudezernent zu Wort, der auf der MOZ-Homepage von der Diskussion erfahren hatte. "Ich bin über diese Diskussionen dort in Lanke etwas überrascht und auch nachgerade entsetzt, denn solche Fragestellungen kenne ich hier aus der Uckermark nicht. Im Gegenteil: Hier kommen nahezu jährlich die Ortsbeiräte der Ortsteile auf mich zu, um mit mir zu diskutieren, wie wir die Gefallenendenkmale in unseren Orten wieder in Schuss bringen und Zerstörungen aus der DDR-Zeit reparieren können. Und wie, wo noch nicht vorhanden, Namenstafeln für die Gefallenen des ersten und auch des zweiten Weltkrieges ergänzt werden können", schreibt Heinrich in einer Mail an die MOZ.

Nachdem er sich tiefgründig mit den Funktionen eines Gefallenendenkmals in der heutigen Zeit auseinander setzte, kommt er zu folgender Einschätzung: "Es soll die Angehörigen trösten, indem es dem Tod ihrer Verwandten einen Sinn verleiht. Es soll die Überlebenden auf das Vorbild der Opfer verpflichten und den Staat und seine Ideale repräsentieren." Üblicherweise weisen die Denkmäler keine nationalen Symbole auf, vielmehr würden sie Eisernes Kreuz, Eichenlaub, Schwert und Stahlhelm sowie christliche Symbolik zeigen.

Damit nimmt Heinrich den Denkmalen die politische Bedeutung, die der Lanker Ortsvorsteher Schmidt aber klar benennt und deutlich ablehnt. Schmidt spricht von "überhöhtem Nationalismus", der nach dem Krieg zur Aufstellung der Steine geführt hätte. Dieser Art Nationalismus sollte, so der Ortsvorsteher, im politisch geeinten Europa begegnet werden. "Für mich steht die Frage, was verbindet Lanker, die keine Angehörigen auf dieser Tafel haben, mit diesem Stein", fragt Schmidt und erinnert an eine Sitzung im Ortsbeirat, zu der alle Lanker zur Gestaltung von Baggerberg und Schlossvorplatz eingeladen waren. "Ein Eisernes Kreuz ist kein Zeichen des Friedens", sagt Schmidt erneut und sagt zu, mit den Lankern ins Gespräch kommen zu wollen.