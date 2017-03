Auferstehung im Maßstab 1:33

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche/Schwedt (MOZ) Ein lang gehegter Traum von Schwedter Bürgern geht zurzeit in Schöneiche in Erfüllung. Einen Steinwurf vom Standort des ehemaligen Schöneicher Schlosses entsteht in der Bildgießerei Seiler eine Zink-Miniatur des einstigen Schwedter Stadtschlosses.

Die Parallele ist verblüffend: Sowohl beim Schöneicher als auch beim Schwedter Schloss handelte es sich um Barockbauten, die zu DDR-Zeiten abgerissen wurden. In Schöneiche geschah das schon 1949, in Schwedt, wo das Schloss im Krieg schwer beschädigt wurde, veranlasste Walter Ulbricht den Abriss der Ruine 1962. In beiden Fällen, sagt Thomas Seiler, war es die Ablehnung adliger Bauten, von der der Abriss motiviert war.

Der 39-jährige Geschäftsführer der Bildgießerei Seiler beugt sich über einen Teil des mit Wachs überzogenen Holzmodells, das die Künstlerinnen Hendrikje Ring und Jana Debrodt in monatelanger Kleinarbeit angefertigt haben. Grundlage dafür sind historische Fotos, von denen Ausdrucke auch in der Werkstatt liegen. Seiler und seine zwei Mitarbeiter stellen zunächst ein Negativ des Wachs-/Holzmodells aus Silikon her. Dieses wird wiederum mit Wachs bestrichen, das mit Gipsmasse ausgefüllt wird. Dann kommt es in einen Ofen, um das Wachs auszubrennen beziehungsweise ablaufen zu lassen. Ganz am Ende dieses Ping-Pong-Spiels, bei dem jedes Mal die Darstellung zwischen Positiv und Negativ wechselt, wird ein Negativ aus Gipsmasse mit Zink ausgegossen. Der Gips wird dann abgeschlagen. Bei jedem Schritt gilt es, millimeterfeine Vertiefungen, die zum Beispiel die Fenster darstellen, detailgetreu nachzubilden. Wenn ein Zinkteil fertig ist, wird es abgestrahlt - mit einem feinen Pulver aus Nussschalen gesäubert. Beim Ziselieren werden letzte Reste der Gipsmasse entfernt.

Etwa drei mal drei Meter groß soll das Gesamtmodell am Ende werden, das das markgräfliche Schloss in der uckermärkischen Stadt im Maßstab 1:33 nachbilden wird. In etwa 30 Einzelteilen gehen Seiler und seine Kollegen die Arbeit an, jedes von ihnen durchläuft den gesamten Herstellungsprozess.

Sogenannte Lanzetten, Löffeln ähnliche Spezialwerkzeuge mit unterschiedlichen Rundungen, sind für die Feinarbeit unabdingbar. "Man braucht auch ein gutes Auge, Ausdauer und ein ruhiges Händchen", sagt Seiler, der den Familienbetrieb von seinem Vater und seinen beiden Onkels übernommen hat.

Etwa ein Viertel der Arbeit sei erledigt, sagt Seiler. Eine Garantie dafür, dass das Zinkmodell bis Jahresende fertig wird, mag er nicht übernehmen. Den Auftrag hat Seiler vom Schwedter Schlossgitterverein bekommen, der für sein Projekt jahrelang Spenden gesammelt hatte. Auf die Bildgießerei Seiler sei man gekommen, weil man sich lange in Fachkreisen umgehört habe, sagt Manfred Wilke, der stellvertretende Vereinsvorsitzende. Ziel des Vereins ist es, das fertige Modell im Schwedter Hugenottenpark aufzustellen.