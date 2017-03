Nachwuchs ermittelt Titelträger

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561911/

Der Auftakt der Titelspiele gehörte auch in diesem Jahr wieder den jüngsten Akteuren. Mit 4 x 15 Wurf aufs volle Bild wurde Laura Brandt vom KV Spreenhagen in der Altersklasse U10 mit einem Gesamtergebnis von 201 Leistungspunkten (LP) Kreiseinzelmeisterin 2017. Auf den weiteren Rängen folgten mit Fiona-Lisanne Dienhardt (200), Hanna Steinhardt (190) und Neele Lindemann (183) gleich Spielerinnen der SG Zechin auf den Plätzen zwei bis vier. In der männlichen Konkurrenz Altersklasse sicherte sich Philipp Seifert (KV Spreenhagen) mit beachtlichen 252 LP den Meistertitel. Tim Lucas Lenz vom 1. KSC 1959 Seelow wurde Vizemeister (246) und Jean-Luc Erhardt (KV Spreenhagen) erreichte den Bronzerang. Der Seelower Lennos Müller (180) und Zechins Tobias Hartinger (168) folgten auf den Plätzen vier und fünf.

Im Anschluss gehörten den U14-Aktiven die Bahnen. Das starke Trio Fiona Karl (1. KSC Seelow), Lina-Marie Lehmann (KV Gut Holz Wriezen) und Josephin Liss (KV Spreenhagen), das gerade mit der Kreisauswahl Märkisch-Oderland die Brandenburger Landesmannschaftsmeister erspielt hatte, drehten bereits in der Qualifikation mächtig auf.

Allen voran Fiona Karl, die mit einem neuen Bahnrekord von 551 Leistungspunkten ins Finale einzog. Lina-Marie Lehmann hievte sich als Zweitplatzierte (518) in die Finalrunde und Josephin Liss schaffte ebenfalls den Sprung in die Finalrunde (443). Josephin Liss erkegelte im Finale mit 460 LP eine neue persönliche Bestmarke und den dritten Rang im Gesamtklassement. Im Zweikampf zwischen Titelverteidigerin Lina-Marie Lehmann und Fiona Karl hatte die Seelowerin das bessere Ende für sich. Fiona Karl erzielte mit 506 Punkten die Bestmarke und durfte den Titelgewinn bejubeln. Lina-Marie Liss brachte es auf 481 Punkte und gewann die Vizemeisterschaft.

Bereits am 1. und 2. April werden die drei Erstplatzierten Mädchen die Farben von Märkisch-Oderland bei den Classic-Kegel-Landeseinzelmeisterschaften in Groß Kölzig vertreten.

In der männlichen Konkurrenz gingen sechs Teilnehmer an den Start. Tim-Luca Knorr erreichte im Vorkampf 358 LP, Justin Lehmann (beide KV Spreenhagen) 417 LP, Justin Schlabe 420 LP, Niklas Teßmer (beide 1. KSC Seelow) 435 LP. Mit persönlichen Bestleistungen untermauerten Enrik Baschin vom KV Spreenhagen (504) und Alex Karl vom 1. KSC Seelow mit neuem Bahnrekord (558 LP) ihre Titelansprüche. Im Finale erspielte sich Tim-Luca Knorr mit 438 LP Rang sechs. Niklas Teßmer landete mit 389 LP auf Rang fünf und Justin Lehmann erreichte mit 408 LP Platz vier. Mit 453 LP holte sich Justin Schlabe die Bronzemedaille. Enrik Baschin wurde mit 418 LP Vizemeister, während Alex Karl auch in der Finalrunde nichts anbrennen ließ und mit 520 LP einen souveränen Start-Ziel-Sieg feierte. Bei den Landeseinzelmeisterschaften sind die vier Erstplatzierten für den MOL-Kreisfachverband am Start.

Es folgten mit dem Wettbewerb der Altersklasse U18 die wohl fesselnsten Partien. In der weiblichen Konkurrenz ermittelte mit Jennifer Gerhardt vom 1. KSC Seelow, Charleen Glasse (KV Spreenhagen) und Frieda Bittelmann (1. KSC Seelow) ein Trio die Kreiseinzelmeisterin 2017. Jennifer Gerhardt (450 LP in der Vorrunde) erreichte mit 507 LP im Finale den dritten Platz. Spannender ging es um die Plätze eins und zwei zu. Charleen Glasse mit mehr als beachtlichen 524 LP aus der Vorrunde, wollte die Platzierung noch umdrehen und kämpfte gegen die von Frieda Bittelmann erzielten 542 LP energisch an. Die erreichten 549 LP, gleichzeitig neuer Bahnrekord, reichten aber am Ende nur zur Vizemeisterschaft. Den Titel heimste Frieda Bittelmann ein, die mit 541 LP fast aufs Holz ihr Vorkampfergebnis wiederholte. Die Medaillengewinner nehmen an der Landeseinzelmeisterschaft am 8. und 9. April in Guben teil.

Bei der U18 männlich mussten drei Spieler kurzfristig absagen. Mit fünf Startern spielte ein überschaubares Teilnehmerfeld den Titelgewinner aus. Letztlich gelang dem Seelower Maik Darge (528/498) in einem packenden Wettbewerb die Titelverteidigung. Vizemeister wurde Drages Vereinskollege Stefan Kulschun (516/508) vorm ersten Sprennhagener Justin Zillgitt (498/523). Auf dem undankbaren vierten Rang landete Seelows Pascal Fudel (508/500) vor dem Spreenhagener Luca Flauaus, der sich mit 486 sowie 511 Leistungspunkten mit dem fünften Platz begnügen musste.

Die vier Erstplatzierten haben sich für die anstehenden Landeseinzelmeisterschaften qualifiziert.