PSV-Judoka starten bei Sichtung durch

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561912/

Zum Mondeo-Cup der männlichen U15 schickten zehn Landesverbände knapp 200 Kämpfer nach Berlin. PSV-Trainer Ludwig Baumann reiste mit drei Judoka an. Joren Westphal (40 kg) blieb in all seinen Kämpfen ungeschlagen und erkämpfte sich Gold. Er gewann seinen Auftaktkampf durch eine Bodentechnik. Das zweite Duell gegen den Dauerrivalen Philipp Drexler aus Niedersachen war ein Krimi und es hätte zwei Sieger geben müssen. Doch der Kampf wurde im Golden Score durch eine Bestrafung gegen Drexler entschieden. Nach dem dritten Sieg stand Joren im Halbfinale Adam Dadaev aus Eberswalde gegenüber. Kurz vor Ende der Kampfzeit konnte der PSV-Judoka eine Unaufmerksamkeit seines Gegners nutzen und legte ihn aufs "Kreuz". Im Finale besiegte er den zwei Jahre jüngeren Elija Märkt aus Berlin, Zweiter der Nordostdeutschen Meisterschaften, mit einer Bodentechnik.

Nick Köhler (50 kg) unterlief im Halbfinale zu Beginn eine Unachtsamkeit und er konnte den Rückstand nicht aufholen. Auch das kleine Finale ging - im Golden Score - nur knapp verloren.

Beim Georg-Knorr-Cup in Berlin wollten drei PSV-Mädchen ihren Vereinskameraden nicht nachstehen. Zwar musste Leni-Eileen Suter (33 kg) noch Lehrgeld bezahlen, doch am Ende wurde sie Dritte. Dennoch macht ihr Auftritt Hoffnung auf mehr, da Leni noch zwei weitere Jahre in der U15 startberechtigt ist.

Jule Mettke (52 kg) verlor bei ihrem ersten Bundessichtungsturnier und nach dem vorangegangenen Gewichtsklassenwechsel ihre beiden Kämpfe klar.

Sofia Voroshilovskaja vom JC 90 verlor ihren Auftaktkampf, räumte aber über die Hoffnungsrunde alles ab und wurde Dritte.

7. Plätze: Tommy Wendland (34 kg), Lea-Marie Goy (44 kg)