Kulturbund verabschiedet sich von der Bühne

Über 70 Jahre galt der Niederbarnimer Kulturbund als ein wichtiger Vermittler von Kunst und Kultur in der gesamten Region. Viele kulturelle Höhepunkte wurden von den Enthusiasten gestaltet. Projekte wie "Klassik populär", "Rendezvous im Denkmal", der "Arbeitskreis Konrad Wolf", "Ohne Theater ins Theater", "Kulturbunte Reisen", "Weltfriedenstag" stehen für die Bandbreite kultureller Betätigungen - sie fanden bei vielen Barnimern großen Anklang.

Allerdings erlebte der Kulturbund in der jüngeren Vergangenheit eine Entwicklung, die auch in anderen Vereinen zuweilen zu Problemen führt. "Es gab aber nur wenige Leute, die bereit waren, diese Events vorzubereiten und durchzuführen", schätzt nämlich der ehemalige Vorsitzende Otto Schwabe ein.

So kam es am 19. März dazu, dass der Kulturbund keinen Vorstand wählen konnte. Die Hauptversammlung fasste darauf den Beschluss, den Niederbarnimer Kulturbund aufzulösen. Wie Schwabe der MOZ sagte, beabsichtigt der Kulturbund nicht, sich sang- und klanglos zu verabschieden. Er bietet seinen vielen Freunden noch zwei künstlerische Leckerbissen. Am 2. April um 14 Uhr ist der Fotokünstler Thomas W. Mücke mit seiner Fotoreportage "Norwegen" noch einmal zu Gast. Am 30. April wird um 16 Uhr zum letzten Mal Hans Joachim Scheitzbach mit seinem Ensemble im Treff 23 musizieren.