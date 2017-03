Max Giesinger soll in Oranienburg singen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der vor allem bei einem jüngeren Publikum sehr populäre deutsche Liedermacher Max Giesinger (kleines Foto), 2012 Teilnehmer der TV-Castingshow "The Voice of Germany", soll am 24. April auf dem Schlossplatz singen. Der Radiosender 104.6 RTL veranstaltet zu dem kostenlosen Konzert seit Freitag ein Online-Voting. Brandenburgische Städte konnten sich für die Abstimmung bewerben. Die Stadt, die bis Dienstag, 7 Uhr, die meisten Stimmen sammelt, wird Veranstaltungsort. Am Freitag lag Oranienburg über mehrere Stunden auf Platz 1, dahinter folgten in dieser Reihenfolge Zossen, Schildow, Velten, Königs Wusterhausen und Kremmen. Ebenfalls beteiligt sind Hohen Neuendorf, Glienicke, Hennigsdorf, Birkenwerder, Gransee und Nassenheide. Mehrfachabstimmungen sind möglich. Das Voting bringt dem Sender natürlich viel Aufmerksamkeit, am Ende belohnt es aber auch die Fans. Im vergangenen Jahr ging ein Konzert des Senders mit Mark Forster nach Falkensee.