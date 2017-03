Zentrum wird zur Einbahnstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Am 3. April geht's los. Dann rollen die ersten Fräsen und Bagger für den Umbau der Kreuzung Friedensbrücke an. Doch die betroffenen Geschäftsleute sind schon jetzt zum Teil auf 180. Sie befürchten Staus, massive Umsatzeinbußen - und sie zweifeln am Sinn des Projektes.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561918/

"Können wir das Vorhaben noch stoppen?", erkundigte sich prompt ein Gewerbetreibender bei der Anliegerberatung Ende dieser Woche und erntete dafür spontan Beifall aus der Runde. Doch: So direkt die Frage, so klar die Antwort: "Nein", erwiderte Hans-Jürgen Otte vom Landesbetrieb Straßenwesen kurz und bündig. Der Bauherr hatte gut eine Woche vor dem Baustart die Geschäftsleute, vor allem die der Rathauspassage, zur Informationsveranstaltung geladen.

Die Planung sei durch, es gebe Baurecht, der Auftrag sei vergeben, die Firma Eurovia habe den Zuschlag erhalten. Die verkehrsrechtlichen Anordnungen seien getroffen. Die Hinweisschilder für die Umleitungen stehen. Und die Anlieger seien vorab sehr wohl über das Vorhaben in Kenntnis gesetzt worden, so Otte. Im Übrigen wurde das Projekt im Bauausschuss der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt. Öffentlich.

Nach jahrelanger Vorbereitung falle also nun am 3. April der Startschuss. Innerhalb eines Jahres, so der Zeitplan, soll der Knotenpunkt Friedensbrücke (B 167/L 200) für 1,5 Millionen Euro zu einer "rechtwinkligen Kreuzung" umgebaut werden, erläuterte Otte anhand der Pläne. Die sogenannten Bypässe verschwinden. Realisiert werde das Vorhaben in fünf Bauabschnitten. Gebaut werde auf der Breiten Straße unter halbseitiger Sperrung. Um eine etwa einwöchige Vollsperrung komme man allerdings nicht herum - im Frühjahr 2018 zum Einbau der Deckschicht. Die Eisenbahnstraße ist etwa ab Höhe Michaelisstraße dicht.

Ziel der Verkehrsführung während der Bauphase und der Umleitungen sei die Aufrechterhaltung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie natürlich auch die Erreichbarkeit des Einkaufszentrums, wenngleich mit Einschränkungen. In Abstimmung mit der Barnimer Busgesellschaft sei eine Variante erarbeitet worden, wonach die Breite Straße zur Einbahnstraße (Richtungsfahrbahn) wird - und zwar von Süd nach Nord, sagte der Sachgebietsleiter Bauvorbereitung aus dem Landesbetrieb. Wer beispielsweise aus Ostend kommt und zum Gropius-Krankenhaus will, für den ändere sich nichts. Der habe freie Fahrt. In umgekehrter Richtung indes gehe es übers Leibnizviertel: also Georg-Friedrich-Hegel-, Wilhelm- und Eisenbahn- und Friedrich-Ebert-Straße. Für die Busse wie auch für Autos. Der überörtliche bzw. Durchgangsverkehr werde hingegen großräumiger über Britz umgeleitet, erklärte Otte. Dies auch schon mit Blick darauf, dass im November der Ausbau der B 198 (bei Ziethen) beginnen soll.

Doch zurück ins Eberswalder Stadtzentrum. Die Rathauspassage sei fußläufig die gesamte Bauphase über erreichbar. Auch für den Lieferverkehr sollte es keine Probleme geben, der rolle "von hinten heran". Die Zufahrt zum Parkhaus indes müsse für maximal drei bis vier Wochen gesperrt werden, wenn die Bollwerkstraße im vorderen Bereich ausgebaut werde. Dies, so sicherte Otte den Geschäftsleuten zu, erfolge aber nicht im November/Dezember, also während des Weihnachtsgeschäfts.

All das konnte die Unternehmer, Gewerbetreibenden und Bewohner aber nicht besänftigen. Die emotionalen Wellen schlugen hoch. So mancher echauffierte sich ob des erwarteten Chaos und der angekündigten Einschränkungen. Gibt es Ausweichparkplätze? Wer kommt für die Umsatzeinbußen auf? Warum kein Kreisverkehr? Warum überhaupt ein Ausbau? Hans-Jürgen Otte dazu: Zum einen sei der Zustand des Knotenpunktes nicht der beste. Die Kreuzung müsse einfach instand gesetzt werden. Zum anderen seien die "Bypässe" unfallträchtig. Sie stellten einen Konfliktpunkt dar. Vor allem für die Fußgänger. "Alles Quatsch", tönte es aus der Runde. In puncto Umsatzausfälle könnten sich die Unternehmer an den Landesbetrieb wenden - wegen Schadenersatz. Allzu große Hoffnungen auf eine Zahlung machte Otte den Geschäftsleuten allerdings nicht. "Die Messlatte hängt ziemlich hoch." - "Ich habe noch vom Ausbau der Eisenbahnstraße so'n Hals", schimpfte Buchhändlerin Brigitte Puppe-Mahler. Zu Ausweichparkplätzen laufen nach Aussage des Eberswalder Bauamtes derzeit noch Verhandlungen. Im Gespräch ist eine Fläche an der Bergerstraße.

Los geht es Anfang April zunächst auf der westlichen Seite der Breiten Straße. Nach Baubeginn sollen die Ampelphasen im Zentrum gegebenenfalls nachjustiert werden, versprach Otte, um Staus abzubauen.