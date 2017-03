Kultur, Sprache und Autoreifen

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Insgesamt 18 polnische Auszubildende haben über den Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) ein Praktikum in regionalen Betrieben absolviert. Dabei lernten sie nicht nur hiesige Verfahren in der Mechanik, sondern auch Land und Kultur kennen.

Es ist für die jungen Männer ein Sprung ins kalte Wasser. Verteilt auf die Betriebe in der Region müssen sie sich im deutschen Arbeitsalltag zurechtfinden und dazu mit den sprachlichen Hürden klarkommen. Inzwischen beherrschen viele von ihnen bereits das Fachvokabular. In ihren Berichten stehen zur Beschreibung ihrer Tätigkeiten auf Deutsch "Demontieren von Bauteilen und Baugruppen" oder "Auswechseln von Reifen". In ihrer Schule im polnischen Czestochowa befinden sich die jungen Männer im dritten Ausbildungsjahr zum Kfz-Mechaniker, Bautechniker oder Metalltechniker.

In Polen seien Praktika in dem Bereich weniger üblich, erklärt Wioletta Beyer vom VFBQ, die das Projekt mit ihrer Kollegin Frauke Johannsen koordiniert. In der Region würden sie nun die Gelegenheit bekommen, den Arbeitsalltag in deutschen Betrieben - unter anderem in der Barnimer Busgesellschaft - kennenzulernen, so Beyer. Auch die Interkulturalität spiele eine Rolle. "Wir versuchen durch dieses Projekt deutlich zu machen, dass Sprachen heute wichtig sind", betont die Koordinatorin. Zwar würden die Auszubildenden bereits vorher Deutsch lernen, einfach sei die Arbeit vor allem durch die Fachsprache im technischen Bereich dennoch nicht.

Seit 2012 kommen zweimal jährlich Auszubildende aus Czestochowa nach Bad Freienwalde. Zwei Lehrerinnen von der polnischen Schule begleiten die Lehrlinge. Gefördert wird das Projekt über das Programm Erasmus+. "Die Auszubildenden haben die Struktur in den Unternehmen kennengelernt", erzählt Wioletta Beyer. Außerdem würden sich die jungen Männer - alle 18 Jahre alt - während des Praktikums mit neuen Maschinen und Verfahrensweisen vertraut machen. "Ich glaube, dass sie hier neue Methoden in der Arbeit kennenlernen", sagt Deutschlehrerin Izabela Pedziach-Irczewska, die die Gruppe begleitet und sprachlich auf das Praktikum in Deutschland vorbereitet hat. Aber nicht nur die Arbeit stand im Vordergrund. Bei verschiedenen Aktivitäten und Ausflügen lernten die jungen Männer auch Land und Leute kennen. Eine Besonderheit sei der Besuch der gläsernen Manufaktur gewesen, in der Autos von Volkswagen hergestellt werden. "Sie waren begeistert", fasst die Deutsch-Lehrerin die Reaktionen zusammen. Auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten in Berlin besichtigten die Auszubildenden, wie zum Beispiel die Classic Remise, wo unter anderem Oldtimer zu sehen sind.

Für Bartosz Golebiowski ist es der erste Aufenthalt in Deutschland. Auch ihn hätten die Exkursionen sehr beeindruckt, sagt er auf Polnisch und in gebrochenem Deutsch. Und bei der Arbeit im Betrieb habe er viele Erfahrungen gemacht, erzählt er. Nur an das frühe Aufstehen musste er sich gewöhnen. Aber von seiner Zeit in Bad Freienwalde nimmt er viel mit: "Ich habe Selbstständigkeit gelernt", sagt er.