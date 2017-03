Trotz Wortklauberei am Ende geeinigt

artikel-ansicht/dg/0/

"Die Stadtverordnetenversammlung bekundet die Absicht, den Flächennutzungsplan zu ändern, die genutzte Fläche im Ortsteil Wegendorf als Sondergebiet auszuweisen und an nicht mehr als zwei Wochenenden Stockcar-Rennveranstaltungen zuzulassen. Die Kosten sind durch den Verein Stockcar Arena Altlandsberg im ADMV zu tragen."

Es hat einige Zeit gedauert, bis sich die Stadtverordneten am Donnerstag mehrheitlich auf diesen Beschluss verständigen konnten. Inhaltlich war man sich weitgehend einig, den jungen Leuten aus umliegenden Orten auch in diesem Jahr die Chance zu geben, zwei Stockcar-Rennveranstaltungen (Autorennen mit Drängeln und Kollisionen in älteren Gebrauchtwagen) durchzuführen.

Doch der Teufel liegt im Detail oder im Wort. So brauchte es mehrere Diskussionsredner und Änderungsanträge, bis die letzte Fassung bei fünf Enthaltungen und einer Gegenstimme feststand. Man wollte sich schließlich nicht gleich auf einen Geländeerwerb durch die Stadt einlassen, sondern zunächst Sondierungsgespräche führen.

Ganz im Sinne von Bianca Heise (Fraktion Aktiv & Offen), die mit Blick aufs Geld Angst um den erhofften Bau des Wesendahler Bürgerhauses äußerte. Auch dem Wegendorfer Rolf Borges (SPD) fielen Argumente wie Klimaschutzkonzept und Insek ein, die beachtete werden sollten.

Mit der Aussicht auf eine Flächennutzungsplan-Änderung verbinden die Stockcar-Freunde für 2017 die Hoffnung, dass die Baubehörde ihnen nochmals eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Auch künftig hätten die meisten - auch der Ortsbeirat Wegendorf - nichts dagegen, wenn es denn bei zwei Renn-Wochenenden bleibt.

Doch so einfach ist die Sache nicht. Schon seit 2010 verweist die Kreisbehörde bei jeder Ausnahmegenehmigung darauf, dass eine solche 2015 auslaufe. Es sei denn, der Flächennutzungsplan werde an dieser Stelle geändert, ein Sondergebiet anstelle landwirtschaftlicher Nutzfläche ausgewiesen und für notwendige bauliche Veränderungen ein Bebauungsplan aufgestellt. Weil u. a. das nicht erfolgte, fanden 2016 die beabsichtigten Rennen auf der Sandbahn nicht statt.

Außerdem kosten eine Änderung des Flächennutzungsplanes wie auch ein B-Plan Geld. Es ist überdies die Frage zu klären, wer zahlt und wer künftig für das Gelände das Sagen hat. Immerhin handelt es sich um privates Eigentum, wozu gegenwärtig Gespräche mit der Stadt laufen.

Unabhängig davon, wie diese ausgehen, sprach der mit Rederecht ausgestattete neue Stockcar-Arena-Vorsitzende Rico Seiffert davon, dass der Verein einen Finanzierungsvorschlag unterbreiten werde. Das Geld dafür müsse indes erwirtschaftet werden, zum Beispiel durch die Rennwochenenden.