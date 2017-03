artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1561922/

Ursprünglich wollten SPD/Freie Fraktion, Linke, CDU, Bündnis 90/Grüne/Piraten, Bündnis für Bernau und BVB/Freie Wähler den Antrag gemeinsam einbringen. Doch dann baten sie doch die Stadtverwaltung, eine entsprechende Vorlage zu erarbeiten, mit der ein baubegleitender Ausschuss oder Beirat gebildet werden kann.

Bereits im Vorfeld des gescheiterten Bürgerentscheids am 5. März hatten einzelne Stadtverordnete angeregt, bei Fortführung des Rathausbaus einen baubegleitenden Ausschuss oder einen Beirat zu bilden, der das ganze Bauvorhaben begleiten soll. In erster Linie geht es um die Kostenkontrolle. Die bislang eingeplante Summe von 15,8 Millionen Euro soll auf Biegen und Brechen gehalten werden. Eine weitere Verteuerung des Projektes wäre selbst den Befürwortern des Verwaltungsneubaus einfach nicht zuzumuten, hieß es schon am Abend des gescheiterten Bürgerentscheids.

Statt eines Ausschusses schlägt die Stadtverwaltung nun die Bildung einer Arbeitsgruppe vor. Die habe den Vorteil, dass sie nicht an die Formalien und Regelungen der Brandenburgischen Kommunalverfassung gebunden und damit weitaus flexibler sei als ein Ausschuss oder Beirat, dessen Sitzungen strengen Regularien unterworfen sind, argumentiert die Verwaltung.

Genau das aber kritisiert Ausschussvorsitzender Josef Keil (SPD) am Donnerstag. "Unnütz wie ein Kropf", findet er eine solche Arbeitsgruppe. "Sie bildet nicht die wahre Macht der Stadtverordnetenversammlung ab und hat daher auch nichts zu entscheiden. Es wäre nur eine reine Quasseltruppe", bemerkt der Sozialdemokrat. Der Bündnisgrüne Thomas Dyhr widerspricht ihm: "Die Stadtverordnetenversammlung verkörpert Budgetrecht", sagt er. "Deshalb ist es wichtig und richtig, sie in die Entscheidungen zum größten städtischen Infrastrukturprojekt einzubinden", findet der Schönower. Auch Harald Ueckert (Linke) ist ein Befürworter der Arbeitsgruppe. Die habe die Aufgabe, den Informationsfluss zum Rathausneubau zu verkürzen. "Entgleisungen bei der Ausführung der Bautätigkeit sollen rechtzeitig bekannt werden", nennt er ein Beispiel. Unterstützt wird Harald Ueckert von seinem Fraktionskollegen Sören-Ole Gemski. "Die Arbeitsgruppe trägt dafür Sorge, dass bestimmte Debatten in normale Bahnen gelenkt werden und nicht in abnormen Bahnen bleiben", bemerkt dieser nebulös.

Doch Josef Keil bleibt bei seiner Auffassung. Es sei Sache des städtischen Bauamtes, den Rathausneubau zu überwachen und dessen Kosten zu kontrollieren. Anderenfalls wäre es "am Ende immer so, dass die Arbeitsgruppe schuld ist, wenn etwas aus dem Ruder läuft", warnt der Sozialdemokrat. "Das ist eine unzulässige Verantwortungsvermischung."

Die Mehrheit im Umwelt- und Wirtschaftsausschuss sieht das nicht so. Sie entscheidet sich für die Arbeitsgruppe, in die jede Fraktion - unabhängig von der Anzahl ihrer Sitze in der Stadtverordnetenversammlung - nur einen Vertreter entsenden darf.

Wie am Donnerstag zu hören wahr, wollen die Linken den Vorsitzenden des Stadtentwicklungsausschusses Wolfgang Kirsch in die Arbeitsgruppe entsenden. Für die Bündnisgrünen soll Klaus Labod antreten. Bei den Unabhängigen läuft alles auf Torsten Neitzel als Abgesandten hinaus. Die anderen haben sich noch nicht entschieden.