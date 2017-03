Schulhof wird zur Wohlfühl-Oase

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) In den Sommerferien wird das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Eisenhüttenstadt wieder zu einer Großbaustelle. Im Hauptgebäude beginnt dann die Grundinstandsetzung auf der mittleren Etage. In der Aula soll zudem die Heizungsanlage erneuert werden, teilte Schulleiter Roland Görlitz in dieser Woche mit. Aber auch in den Häusern II und III bleibt es nicht ruhig. Dort werden Elektroanlagen modernisiert und das Brandschutzkonzept umgesetzt.