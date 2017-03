10 000 Euro für zehn soziale Projekte

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) 2017 ist es 25 Jahre her, dass sich die Stadtwerke gründeten. Der runde Geburtstag war für das Unternehmen willkommener Anlass, um mit einem Förderprogramm bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen. Am Donnerstag wurden zehn Schecks im Gesamtwert von 10 000 Euro übergeben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1561924/

Großzügige Unterstützung: Die Vertreter der von einer Jury der Stadtwerke ausgewählten Projekte, Vereine und Einrichtungen bei der Übergabe der Schecks in Höhe von jeweils 1000 Euro

Großzügige Unterstützung: Die Vertreter der von einer Jury der Stadtwerke ausgewählten Projekte, Vereine und Einrichtungen bei der Übergabe der Schecks in Höhe von jeweils 1000 Euro © Stadtwerke Frankfurt (Oder)

Insgesamt waren 30 Anträge bei den Stadtwerken eingegangen. Darunter 16 Anträge von Vereinen und Verbänden sozialer Projekte, zwei von Kindertagesstätten, zwei von Schulen und deren Fördervereinen sowie drei von Sportvereinen und sieben weiteren städtischen Einrichtungen und Initiativen. Eine Jury prüfte die Anträge gewissenhaft und wählte zehn aus.

Zu den Gewinnern gehört unter anderem der Förderverein der Oberschule Ulrich-von-Hutten. Mit den 1000 Euro wird das Senegal-Austauschprojekt unterstützt. Passenderweise sind seit gut zwei Wochen zwölf Jugendliche und zwei Lehrer vom befreundeten Lycée Djignabo in Ziguinchor in der Stadt zu Gast. Die seit nunmehr 20 Jahren bestehende Jugendbegegnung wäre ohne Sponsoren nicht möglich. Umso mehr freuten sich Lehrerin Antje Steglich und ihr senegalesischer Kollege Mamadou Diebaté nun über den Scheck der Frankfurter Stadtwerke.

Die Fanfarengarde durfte sich ebenfalls über 1000 Euro freuen - der Musikverein kümmert sich in verschiedenen Gruppen um 180 musizierende und tanzende Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus profitieren der Verein Pèpinière, der junge Ersthelfer ausbildet, die American Footballer des ASC Red Cocks, der Awo-Kreisverband, der PSV Judo, der ESV Boxen, der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenberg, der ASB Regionalverband Ostbrandenburg sowie der Verein Flexible Jugendarbeit.

"Die Stadtwerke sind seit vielen Jahren ein zuverlässiger Partner und Unterstützer für Träger sozialer Einrichtungen, Vereine und Initiativen in der Oderstadt. In der Förderung bürgerschaftlichen Engagements sehen die Stadtwerke auch einen Beitrag zur Gestaltung eines aktiven und vielfältigen städtischen Lebens", heißt es in der Pressemitteilung des lokalen Energieversorgers, der rund 34 000 Stromkunden und 12 000 Gaskunden hat sowie 1200 Kunden mit Fernwärme versorgt. Mit dem 10 000 Euro-Programm sollte "ein nachhaltiger Beitrag zur Förderung sozialer Projekte vor allem für Kinder und Jugendliche erreichen werden".