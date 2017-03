Volle S-Bahnen, wenig Parkplätze

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Übervolle S-Bahnzüge zu den Berufsverkehrszeiten und eingeschränkte Parkmöglichkeiten an den Bahnhöfen der Linie S 5 sind ein weit verbreitetes Ärgernis. Manche fordern mehr Wagen, andere eine Verkürzung der Taktzeiten. Generell bemängelt wird die angespannte Parksituation an den S-Bahnhöfen.

Die Märkische Oderzeitung nimmt sich auf spezielle Art und Weise des Themas an - mit einer telefonischen Meinungsumfrage in verschiedenen Gemeinden.

Eine solche lässt die MOZ ab Montag in bestimmten Gebieten der Kommunen Neuenhagen, Hoppegarten, Petershagen-Eggersdorf, Fredersdorf-Vogelsdorf und Altlandsberg durchführen. Die Umfrage wird von einem Bremer Unternehmen realisiert und etwa drei Wochen laufen. In diesem Zeitraum werden wir das Thema mit redaktionellen Beiträgen begleiten und aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Die abschließende Auswertung der Ergebnisse wird natürlich auch in der Märkischen Oderzeitung erfolgen.

Leser, die sich zum S-Bahn-Thema direkt äußern möchten, können das per E-Mail tun: strausberg-red@moz.de