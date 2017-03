Leopard auf Entdeckungstour * Barnim-Geflüster

artikel-ansicht/dg/0/

Drei Monate alt und schon ganz schön verwegen: Seit zehn Tagen erforscht der kleine Leopard sein Gehege. "Von denen, die ich hier kennengelernt habe, ist er der cleverste", sagt Tierpfleger Uwe Fanke. "Der klettert überall rum, in die äußersten Winkel." Dabei hat seine Mutter - die sechsjährige Yuma, die vor drei Jahren aus Frankreich nach Eberswalde gekommen ist - ein wachsames Auge auf ihn. Wenn sie sanft faucht, antwortet der Kleine mit einem Quengeln.

Die Nähe zu seiner Mutter sucht der Leoparden-Kater, der in etwa so groß ist wie eine stattliche Hauskatze, aber nur hin und wieder. Auch zu seinem Vater hat er Kontakt: Chenny, vor gut zwei Jahren aus Dänemark in den Barnim übergesiedelt, lebt in einem angrenzenden Gehege. Von dort kann er bis ans Gitter herankommen. Wie das vierjährige Männchen reagiert, wenn es mit dem Rest der Familie vereint würde, ist nicht sicher. "Erstmal riskieren wir nichts", sagt Fanke.

Chenny ist eine stattliche Erscheinung, doppelt so groß wie das Weibchen. "Die beiden haben sich gleich gut verstanden, aber erst nicht für Nachwuchs gesorgt", erklärt der Pfleger. Soll heißen: Die Tiere haben sich zwar gepaart, aber ohne, dass dabei etwas Zählbares herausgekommen ist. Erst im zweiten gemeinsamen Jahr hat es geklappt: Am 26. Dezember ist der bislang namenlose Nachwuchs auf die Welt gekommen. "Wir sammeln noch Namensvorschläge", sagt Paulina Ostrowska von der Zooschule. Diesmal soll es nach Möglichkeit ein asiatischer werden - einfach, weil der Kleine ein China-Leopard ist.

Auch die beiden Sibirischen Tiger, die 100 Meter weiter in ihrer Anlage leben, haben asiatische Wurzeln. Von einem richtigen Zusammenleben kann allerdings keine Rede sein. Seit Pan Anfang Februar aus England nach Eberswalde gekommen ist, werden er und Eva noch getrennt gehalten. Sie durchstreift meist das weitläufige Außengelände, er bleibt im Innenbereich. "Pan muss sich erst mit Eva gut verstehen, bevor er raus kann", sagt Paulina Ostrowska. Aber: "Sie kann ihn sehen, wann immer sie möchte." Die Bereiche sind nur durch ein Gitter getrennt.

Darum geht es schließlich: Eva und Pan sollen sich derart gut verstehen, dass sie für Nachwuchs sorgen. Einen ersten Versuch der Annäherung haben die Tierpfleger bereits gestartet. Vor einigen Tagen sind die beiden zehnjährigen Tiger zueinander gelassen worden. Das geht jedoch nur, wenn das Weibchen paarungswillig ist. "Alle sechs Wochen ist sie rollig", so Fanke.

Der erste Versuch hat gut begonnen, doch dann sei die Stimmung gekippt und die Pfleger haben sie lieber getrennt. Dauer des ersten Dates: eine halbe Stunde. Das hat nicht unbedingt mit den Tieren zu tun, sondern vor allem mit der Anwesenheit des Zoo-Personals. "Pan hat auch in England sehr aggressiv auf die Pfleger reagiert", berichtet Fanke. Dass es nicht auf Anhieb klappt mit der Tigerliebe, sei nicht ungewöhnlich. Bald will es das Team erneut versuchen: in sechs Wochen, wenn Eva wieder rollig ist.

Namensvorschläge für den Leoparden an zoo@eberswalde.de oder per Telefon an 03334 22733