Martinshorn und Blaulicht ziehen

Schwedt (MOZ) Die Zeichen stehen auf Alarm: Mitgliederschwund bei der Brandenburger Feuerwehr. Angermünde wirbt für Feuerwehrnachwuchs im Netz. Von den Jugendwehren in Schwedt jedoch kommen 26 Jahre nach ihrer Gründung positive Signale.

"Es gab wirklich schon schlechtere Zeiten", stapelt Stadtjugendwart Carmen Frühbrodttief. 27 Jugendwarte und Betreuer kümmern sich um 136 Nachwuchs-Feuerwehrleute in den Ortswehren Heinersdorf, Kunow, Gatow, Crewen/Zützen, Vierraden sowie bei den Schwedter Löschzügen 1 und 2. Das sind 75 Jungen und 61 Mädchen im Alter von sechs bis 17 Jahren. Die meisten Wehren haben bei der Jugendarbeit zugelegt. Einzige Ausnahme derzeit: Blumenhagen. "Hier rühren wir aber auch die Werbetrommel", sagt Carmen Frühbrodt.

Ein Grund für die geringen Nachwuchssorgen: Die Wehren öffnen sich schon für Fünf- bis Sechsjährige. Den Vorteil erklärt Marcel Curt, stellvertretender Stadtjugendwart: "In diesem Alter orientieren sich die Kinder, Blaulicht und Martinshorn ziehen wie ein Magnet. Später stehen wir in Konkurrenz zur Musik- und Kunstschule, zum Sport." Jüngst begeisterte die Gatower Wehr beim Feuerwehrtag in der Kita Kinderwelt mit Blaulicht und Martinshorn sogar schon die kleinen Knirpse.

Ein weiterer Grund: Kinder suchen Gemeinschaft. "Feuerwehr funktioniere nicht als Einzelkämpfer, nur als Gemeinschaft", sagt Curt. Wer sich ins Team einfüge und seine Aufgaben erledige, bekomme Anerkennung dafür. Das lässt Kinder wachsen.

Wie wächst Gemeinschaft beim Feuerwehrnachwuchs? "Über viele Jahre. Mit dem gemeinsamen Erleben und Erfüllen von Aufgaben", ist Carmen Frühbrodt überzeugt. Während der regelmäßigen Brandschutzausbildung. Kinder lernen dabei fast spielerisch, werden an Technik ausgebildet und lernen, Verantwortung zu übernehmen. Ausbilder und Betreuer vermitteln in Theorie und Praxis, warum ein Feuer brennt und wie es zu löschen ist. Die Technik ist dabei eine Nummer kleiner als bei den Erwachsenen. Kinder werden komplett ausgestattet. Neben dem Dienst in der Jugendwehr sind gemeinsame Erlebnisse mit anderen der Stoff, aus dem auch Kinder-Feuerwehrträume gemacht sind, sagt Carmen Frühbrodt. Da ist das Jugendfeuerwehrzeltlager im Sommer. Übers das Jahr verteilt gibt es Ausflüge, Sportfest, Nacht- und Tageswanderung, Weihnachtsfeier.

Die 16-köpfige Jugendfeuerwehr Criewen-Zützen ist in Topform. Dank Madeleine Guse und Guido Pest. Beide sind Ansprechpartner für die Kinder und deren Eltern. Sie organisieren auch Sponsoren und Spenden. Was die Jugend den Großen bedeutet, zeigt sich vielleicht daran: Der frühere Ortswehrführer Burkhard Guse gab zwar mit 60 Jahren sein Amt an die jüngere Generation ab, wird sich aber - bis er 65 ist - stärker um den Nachwuchs kümmern.

Gatow zählt 16 aktive Feuerwehrleute. Vier von ihnen - Marco Behm, Rene Runge, Marcel Altenburg, und Jacqueline Gill - bilden 14 Mädchen und Jungen aus. Größter Erfolg: Platz 5 unter elf Jugendmannschaften bei der Landesmeisterschaft 2016. Den dritten Platz hatte das Team knapp verfehlt. In zwei Jahren werden sieben Gatower den Grundlehrgang Feuerwehrmann oder - frau mitmachen.

Der Übergang von der Jugend zur aktiven Feuerwehrtruppe bleibt ein heikles Thema, ist aber möglich. Toni Braun zum Beispiel kam als Junge zur Feuerwehr, arbeitet heute als hauptamtlicher Feuerwehrmann, wechselte zum Löschzug 1. "Er ist ein ein hervorragender Feuerwehrmann" sagt sein ehemaliger Ausbilder.