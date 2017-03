Kämmerin prognostiziert teurere Reform

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Haushaltsausschuss des Landtages gab es am Donnerstag Streit zwischen dem Finanzministerium und den Kämmerern der kreisfreien Städte. "Die Präsentation des Finanzministeriums ist und bleibt wenig überzeugend, weil sie zentrale Aspekte einer Reform wie Synergieverluste infolge der Trennung von Aufgaben, der Kreisumlage in den neuen Landkreisen oder der Gestaltung der Hauptansatzstaffel nicht ausreichend berücksichtigt", betonte Frankfurts Kämmerin Corinna Schubert. Die Übertragung von Aufgaben der kreisfreien Städte an die Landkreise werde nach bisherigen Zahlen nicht zu den finanziellen Entlastungen für die bislang kreisfreien Städte führen, die das Land prognostiziere. "Klar ist, dass es für die neuen Landkreise teurer würde", sagt Schubert. Durch Aufgaben- und Finanzverantwortlichen würde zudem Zwietracht in der kommunalen Familie gesät und zudem der Service für Bürger und Unternehmen verschlechtert.